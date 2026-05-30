Director de OMS reconoce experiencia de RDC en enfrentamiento a ébola

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoció la experiencia de República Democrática del Congo (RDC) en el enfrentamiento al ébola y expresó confianza en la superación de la epidemia actual.

Tras un encuentro con la primera ministra congoleña, Judith Suminwa Tuluka, efectuado la víspera en la noche, Adhanom Ghebreyesus, reafirmó el apoyo de la organización para la respuesta a este nuevo brote de la enfermedad, informó hoy de la jefa de Gobierno.

“Sabemos que esta es una crisis bastante compleja, pero la RDC ya tiene una amplia experiencia en la lucha contra el virus. Confiamos en que podremos contener este brote una vez más”, sostuvo el director de la OMS, quien consideró que esta crisis puede convertirse en una oportunidad para fortalecer de manera sostenible el sistema de salud del país.

Comentó que la cepa Bundibugyo del virus del Ébola, que circula actualmente, no tiene vacuna ni tratamiento específico, pues se identificó por primera vez en 2007 en Uganda y el número de casos ha sido relativamente limitado desde entonces, por lo que la investigación científica no ha sido suficientemente rápida.

No obstante, en estos momentos se desarrollan varias vacunas y tratamientos candidatos, apuntó.

Criticó las medidas restrictivas adoptadas por algunos países, pues “muchos estudios han demostrado que cerrar las fronteras puede ralentizar la propagación durante unos días o semanas, pero no contiene la epidemia”.

Enfatizó que la mejor estrategia es apoyar la lucha en el epicentro y agregó que las restricciones incluso ponen en riesgo la cooperación internacional al desalentar a los países afectados a informar rápidamente sobre la aparición de nuevos brotes.

El director de la OMS, quien realiza una visita de trabajo a la RDC, se refirió a la recurrencia de los brotes de ébola en el país y la necesidad de insistir en educar sobre ciertas prácticas comunitarias, en particular durante funerales y entierros, que siguen facilitando la transmisión del virus cuando no se respetan las medidas sanitarias.