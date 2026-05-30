Ratifican garantía de plazas universitarias para todos los aspirantes

Autor: Susana Antón

La ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, aseguró que el sistema educacional cubano trabaja para garantizar la continuidad de estudios de los adolescentes y jóvenes, en medio de las complejas condiciones derivadas del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

Durante comparecencias televisivas junto a directivos del sector educacional y de la Educación Superior, la titular explicó que el país ha debido adoptar medidas excepcionales para concluir el actual curso escolar y organizar el ingreso a los diferentes niveles de enseñanza.

Trujillo Barreto señaló que uno de los momentos de mayor sensibilidad para las familias ocurre en los grados terminales, especialmente en noveno y duodécimo grados, por tratarse de etapas que definen la continuidad de estudios y proyectos de vida de los estudiantes.

En ese sentido, informó que los alumnos de noveno grado que aspiran a ingresar a los Institutos Preuniversitarios Vocacionales de Ciencias Exactas (IPVC) no realizarán exámenes este curso, aunque deberán cumplir posteriormente con las exigencias académicas establecidas durante su formación.

La Ministra destacó, además, que se amplió el cronograma de otorgamiento para facilitar la participación de las familias y garantizar mayores condiciones de equidad, especialmente para estudiantes que permanecen alejados de sus centros habituales debido a las circunstancias actuales.

«Lo más importante ahora es acompañar y explicar mucho para que la familia comprenda», afirmó la titular, quien insistió en que las instituciones educativas deberán prestar especial atención a la adaptación académica, emocional y sicológica de los estudiantes que inician nuevos niveles educativos.

Por otra parte, en fechas recientes directivos del Ministerio de Educación dialogaron con profesores y estudiantes del preuniversitario capitalino Arístides Viera González sobre las nuevas variantes que implementa el organismo para finalizar el actual curso escolar.

En el encuentro, Lien O’Farril Mons, director general de la Educación Media Superior del Mined, esclareció las dudas y opiniones de los estudiantes de décimo y onceno grados sobre la culminación del actual curso escolar, así como detalló el proceso de otorgamiento de carreras a los estudiantes de duodécimo grado.

¿CÓMO SE LLEVARÁ A CABO EL CIERRE DEL CURSO ESCOLAR 2025-2026?

«Este es un proceso que está ocurriendo en todas las instituciones educativas del país previsto a culminar entre los días 15 y 30 de junio, con el objetivo de potenciar la trayectoria de los estudiantes en un proceso de carácter transparente y equitativo».

O’Farril Mons aclaró que las medidas tomadas por la Dirección Nacional de Educación no se mantendrán vigentes para años posteriores y que solo responden a las circunstancias actuales que vive el país.

El proceso de cierre se sustenta en dos puentes importantes, la trayectoria formativa de cada estudiante desde el mes de septiembre, incluyendo las evaluaciones parciales realizadas en enero y febrero, venciendo más del 50 % de los contenidos electivos y las evaluaciones sistemáticas realizadas a lo largo del curso.

¿QUÉ ACCIONES SE TOMAN CON LOS ESTUDIANTES QUE TIENEN UN MAL RECORRIDO EVALUATIVO?

El Director general de la Educación Media Superior del Mined detalló que se realiza la atención diferenciada a los estudiantes que presentan dificultades en las materias, así como los que deseen presentarse a subir nota. Este proceso tendrá lugar en las dos últimas semanas lectivas del curso, con evaluaciones flexibles adecuadas al programa curricular de cada grado.

Subrayó, además, que el curso 2026-2027 contará en su inicio con una etapa de nivelación, en la cual los estudiantes podrán reforzar y profundizar algunos contenidos básicos para la continuidad de los estudios.

¿CÓMO SE REALIZARÁ EL OTORGAMIENTO DE LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS A LOS ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO GRADO?

O’Farril Mons detalló que los estudiantes de duodécimo grado se encuentran en proceso de llenado de boletas, definido en las fechas del 20 de mayo al 5 de junio.

A diferencia de años anteriores, no se realizarán pruebas de ingreso para la Educación Superior, debido al agravamiento de la situación energética y las limitaciones materiales que enfrenta el país.

Reafirmó que este proceso se realizará considerando únicamente el índice académico acumulado durante el preuniversitario, manteniendo los principios de transparencia y rigor que caracterizan este proceso.

El primer otorgamiento de las carreras y programas de técnico superior tendrá lugar del 8 al 12 de junio, y una segunda asignación entre el 15 y el 19 de junio para los estudiantes que no obtengan ninguna de las diez opciones marcadas en la boleta.

Los directivos informaron que del 22 al 26 de junio podrán presentar solicitudes aquellos estudiantes que inicialmente no entregaron boletas, y se presentarán a un tercer otorgamiento, subrayando que todos los aspirantes tendrán garantizada una plaza en la Educación Superior, como parte de política educacional del país.

Enfatizó que el Ministerio de Educación Superior flexibilizará el proceso de cambio de carrera teniendo en cuenta la suspensión de los exámenes de ingreso, para todos los estudiantes que ingresen a sus aulas desde el primer año de la carrera que cursen.

Por otra parte, en comparecencia en la Revista Buenos Días, la directora general de pregrado del Ministerio de Educación Superior (MES), Deysi Fraga Cedré, reiteró que la suspensión excepcional de los exámenes de ingreso responde a las dificultades materiales y logísticas provocadas por la crisis energética que atraviesa el país.

Fraga Cedré explicó que realizar los exámenes implicaba un amplio despliegue de recursos humanos, financieros y materiales, además de exigir esfuerzos adicionales a estudiantes y familias en un contexto marcado por apagones y limitaciones de transporte en la actual situación del país.

La funcionaria subrayó que el otorgamiento de carreras universitarias se realizará de manera excepcional a partir del índice académico acumulado en el preuniversitario, criterio que calificó como una fórmula justa para reconocer la trayectoria docente de cada estudiante.

Por su parte, René Sánchez Díaz, director de Ingreso y Ubicación Laboral del MES, aseguró que todos los aspirantes tendrán garantizada una plaza universitaria, como resultado del esfuerzo del Estado cubano por sostener el acceso gratuito y universal a la Educación Superior.

Sánchez Díaz precisó que el sistema de otorgamiento mantendrá los principios de rigor y transparencia aplicados en años anteriores, aunque adaptados a las condiciones excepcionales del presente curso.

Las autoridades educativas reiteraron que continuará la atención personalizada a estudiantes y familias, así como la flexibilización de procesos académicos y curriculares para asegurar la continuidad de estudios en todos los niveles de enseñanza.

Asimismo, insistieron en que las transformaciones aplicadas este año responden a una situación extraordinaria y buscan preservar la calidad del proceso docente, sin renunciar a la formación integral de los jóvenes cubanos.

¿SE PUEDE INGRESAR A LA UNIVERSIDAD DESDE OTRAS VÍAS DE INGRESO?

O’Farril Mons insistió en las disímiles formas de ingreso a la Educación Superior: «Los estudiantes de onceno grado pueden optar por los colegios universitarios de las Ciencias Básicas, Física Nuclear, Periodismo y Medicina, además del otorgamiento de carreras universitarias para los ganadores de concursos provinciales, nacionales y certámenes dirigidos por la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) y la Universidad Tecnológica de La Habana Jóse Antonio Echeverría (Cujae)».

Agregó que las sociedades científicas aportan plazas para los estudiantes que se vinculen a trabajos de investigación en distintas ramas de la sociedad.