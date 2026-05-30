Ley seca y fronteras cerradas, Colombia en vísperas de las elecciones

La ley seca regirá a partir de hoy en toda Colombia, en tanto los pasos fronterizos fluviales y terrestres se cerrarán como medida de precaución ante las elecciones presidenciales que se celebrarán mañana.

Pese a que en la capital comenzó durante la víspera, la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas tanto en establecimientos como en espacios públicos entrará en vigor en todo el territorio nacional a partir de las 18:00 (hora local) y culminará el lunes 1 de junio a las 12:00 del mediodía, según la norma divulgada por el Ministerio del Interior.

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 0188 de Migración Colombia, quedan cerrados de manera temporal los pasos fronterizos terrestres y fluviales desde las 18:00 (hora local) de esta jornada, y hasta las 06:00 del lunes 1 de junio.

Según establece el artículo 26 de la norma, se restringirá el tránsito de viajeros a través de los cruces especificados en la regulación durante el referido lapso, aunque quedan exceptos de la restricción los casos fortuitos o de fuerza mayor.

Recordó la entidad que se desplegará un operativo especial en las zonas limítrofes, para lo cual se reforzarán los controles de ingreso y salida de personas conjuntamente con las Fuerzas Militares y la Policía para prevenir situaciones que puedan comprometer el desarrollo del sufragio.

El Ministerio de Defensa divulgó recientemente que, para velar por la tranquilidad ciudadana durante el proceso, está ya en marcha el Plan Democracia.

La estrategia cuenta con cuatro ejes principales tales como la protección de candidatos presidenciales, seguridad en los puestos de votación, transparencia electoral o reducción del riesgo de constreñimiento a los ciudadanos a la hora de ejercer el sufragio y fortalecimiento de capacidades de ciberseguridad.

Según trascendió, 126 mil uniformados estarán en los puestos de votación, mientras que en total serán 228 mil militares desplegados en ejes viales, centros poblados, ríos, fronteras, costas y zonas rurales.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, este año podrán ejercer su derecho al voto un total de 41 millones 421 mil 973 colombianos, de los cuales un millón 414 mil 661 están habilitados para acudir a puestos de sufragio en el extranjero.

Mientras en el territorio nacional se instalarán 13 mil 489 puestos de votación, fuera del país habrá 253 en 67 naciones, según acotó la misma fuente.

Actualmente existen 11 candidatos en la contienda y, a juzgar por las encuestas, quienes lideran la intención de voto son Iván Cepeda (izquierda), Abelardo De la Espriella (ultraderecha) y Paloma Valencia (derecha).