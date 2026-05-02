Cazas israelíes destruyen santuario chií centenario en sur de Líbano

Aviones de guerra israelíes destruyeron hoy un santuario chií centenario en la localidad de Doueir, en el distrito de Nabatieh, al sur del Líbano, informaron medios oficiales.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA), la aviación israelí ejecutó un ataque aéreo directo contra el recinto religioso, lo que provocó su destrucción total y dejó víctimas, según reportes preliminares.

El santuario constituía un importante centro religioso y cultural para la comunidad chií, y en él se realizaban ceremonias en memoria del Imam Hussein ibn Ali, especialmente durante los meses de Muharram y Safar, además de servir como espacio de encuentro social para los habitantes de la zona.

La acción también alcanzó instalaciones adyacentes, entre ellas una sala de duelo, dependencias en la planta baja y la sede de los Exploradores del Mensaje Islámico, lo que amplificó los daños materiales.

Asimismo, el bombardeo ocasionó afectaciones a tumbas situadas en el lugar y al denominado cementerio de los mártires, además de destruir varios vehículos en las inmediaciones.

Medios locales señalaron que la Husseiniya de Doueir figuraba entre las más antiguas de la región de Nabatieh, con más de un siglo de historia, y era reconocida por su arquitectura en piedra y su papel central en las conmemoraciones de Ashura.

Desde inicios de marzo, Israel mantiene una ofensiva en territorio libanés que ha causado miles de víctimas y desplazados, en medio de reiteradas denuncias por violaciones del alto el fuego vigente.