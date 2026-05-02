sábado 02 mayo 2026
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Romerías de Mayo 2026: dedicadas a Fidel y a los 40 años de la AHS

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Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Del 2 al 8 de mayo, Holguín volverá a ser capital del arte joven con un programa que incluye el congreso «Memoria Nuestra», conciertos, danza y espacios habituales del festival.

La Asociación Hermanos Saíz (AHS) celebrará la 33 edición del Festival Internacional Romerías de Mayo en Holguín del 2 al 8 de mayo, dedicada al centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, y al aniversario 40 de la organización juvenil.

Así lo confirmó Yasel Toledo Garnache, presidente de la AHS, quien ya adelantó que, debido al déficit de combustibles y electricidad, el evento adoptará dinámicas especiales sin perder las esencias que lo distinguen.

El congreso de pensamiento «Memoria Nuestra» será el eje central del festival, con paneles y conferencias sobre la obra del Comandante en Jefe y de los hermanos Luis y Sergio Saíz Montes de Oca, jóvenes poetas que inspiran el nombre de la AHS.

La investigadora Katiuska Blanco ofrecerá una conferencia sobre el pensamiento de Fidel, y se estrenará un audiovisual que permitirá una visita virtual a la Casa Museo de la familia Saíz Montes de Oca.

En la programación habitual del evento destacan espacios como «Palabras Compartidas» para la literatura, «Cámara Azul» para el cine, «Babel» para las artes visuales y «Bloguerías» para el intercambio sobre comunicación digital e inteligencia artificial.

Además, se realizarán presentaciones de trova, danza en parques, teatro callejero, competencias de improvisación y conciertos de rap y rock.

Entre las agrupaciones participantes figuran Ron con Cola y Anthony Bravo, este último nominado a los premios Cubadisco 2026.Toledo Garnache señaló que escritores, artistas, promotores y amantes de la cultura volverán a reunirse «seducidos por el espíritu romero, para cantar a Cuba y a la unidad de los pueblos desde la belleza de un festival que aspira a tener vida eterna».

Las Romerías de Mayo son consideradas uno de los encuentros culturales más significativos del país y cuentan con creciente reconocimiento internacional.

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Comentarios
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