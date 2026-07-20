Laboratorio chino lanza plataforma de IA enfocada en la investigación

El Laboratorio de Inteligencia Artificial (IA) de Shanghái presentó este domingo una nueva plataforma de descubrimiento científico basada en esta tecnología, concebida para asistir a investigadores desde la formulación de hipótesis hasta la validación experimental.

La presentación ocurrió en el marco de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial 2026 (WAIC), que sesiona en esta urbe hasta mañana.

El director y científico jefe del laboratorio, Zhou Bowen, informó que la plataforma, denominada Shusheng-Duanyan, constituye uno de los principales resultados del programa AGI4S Everest y representa una actualización integral de la primera versión de Shusheng, lanzada en 2025.

Según explicó, el sistema integra en una sola plataforma las distintas etapas de la investigación científica y ofrece herramientas de apoyo para acelerar la innovación básica y su posterior aplicación industrial.

Zhou señaló que el objetivo es convertir la plataforma en una herramienta de trabajo para los científicos, capaz de acompañar el proceso de investigación desde los descubrimientos fundamentales hasta el desarrollo de aplicaciones.

Sobre la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), el experto afirmó que el desarrollo y la seguridad no deben entenderse como objetivos contrapuestos, sino como procesos que deben avanzar de manera simultánea.

A su juicio, la IA presenta riesgos asociados tanto a su uso como herramienta tecnológica como a su evolución futura, por lo que resulta imprescindible fortalecer los mecanismos de gobernanza.

Zhou consideró que China desempeña un papel cada vez más relevante en la gobernanza mundial de la inteligencia artificial gracias a sus avances tecnológicos, la continuidad de su estrategia para equilibrar desarrollo y seguridad y su participación en los debates internacionales sobre regulación.

El científico destacó, además, que el laboratorio adoptó un modelo de investigación con mayor protagonismo para jóvenes investigadores mediante comités académicos encargados de definir prioridades científicas y asignar recursos.

De acuerdo con The Paper, Zhou añadió que la institución promueve proyectos de alto riesgo e incertidumbre propuestos por investigadores jóvenes, al considerar que las innovaciones disruptivas suelen surgir de nuevas generaciones.

Respecto al desarrollo de la industria, estimó que la combinación de capacidad de investigación, menores costos de computación y amplios escenarios de aplicación convierte a China en un entorno favorable para la expansión de la inteligencia artificial.

El experto sostuvo que el mayor potencial de esta tecnología dependerá de la transformación de los procesos productivos y defendió la integración entre modelos de inteligencia artificial de código abierto y soluciones empresariales especializadas para ampliar su adopción comercial.

La WAIC 2026 reúne en Shanghái a autoridades, científicos y empresas tecnológicas de diversos países para debatir los avances de la inteligencia artificial, sus aplicaciones y los desafíos de su gobernanza global.