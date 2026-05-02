sábado 02 mayo 2026
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Putin ratificó acuerdo de cooperación militar entre Rusia y Nicaragua

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El presidente Vladimir Putin, firmó hoy una ley que ratifica el acuerdo intergubernamental entre Rusia y Nicaragua sobre cooperación militar, según una publicación divulgada en el sitio web oficial de actos jurídicos.

Según el texto, la ratificación facilitará el desarrollo y el fortalecimiento de la cooperación militar entre los dos países, proporcionará la base jurídica necesaria para definir los objetivos, las directrices y las formas de la cooperación militar bilateral.

Igualmente garantizará la protección de los intereses de los ciudadanos rusos que realicen tareas en el marco de este convenio partiendo de la jurisdicción de Nicaragua.

El comunicado especifica que los órganos autorizados de las partes para la aplicación del acuerdo son el Ministerio de Defensa de Rusia y el Comando General del Ejército de Nicaragua.

El 22 de abril, la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso) ratificó el acuerdo de cooperación militar entre ambas naciones, firmado en Moscú el 22 de septiembre de 2025.

Previamente, el pasado 30 de enero, el mandatario ruso promulgó un pacto con Nicaragua para la protección recíproca de los ciudadanos de los dos países frente a los abusos en el ámbito de la justicia internacional.

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