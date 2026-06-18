Díaz-Canel pidió unidad ante recrudecimiento del bloqueo contra Cuba

La Habana, 18 jun.- El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC), Miguel Díaz-Canel, exhortó a sus compatriotas a cerrar filas y mantenerse firmes ante la incesante agresividad del recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

En un discurso pronunciado en la clausura del Pleno Extraordinario del CCPCC, el líder remarcó que el actual contexto precisa de “unidad, valentía, participación popular y plena convicción en nuestra capacidad para alcanzar la victoria”.

Se refirió a la intensificación de la subversión político-ideológica que busca dañar la credibilidad de la Revolución y a la persecución financiera ejecutada por el gobierno de Washingotn que “encarece cada gota de combustible, cada medicamento, cada alimento, cada pieza y cada tecnología que el país necesita”.

Díaz-Canel afirmó que esa realidad impone cambios urgentes y necesarios en medio del deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía.

“Se requiere una agenda económica profunda y ágil, ejecutable en corto plazo, que combine estabilización macroeconómica, incentivos para estimular y promover una apertura productiva, seguridad jurídica, atracción de inversión, uso intensivo de tecnología y una protección social focalizada y efectiva”, planteó.

Enfatizó que las transformaciones propuestas “son para avanzar en la defensa del socialismo, para apoyar y ampliar la justicia social, para crear riqueza económica y distribuirla con equidad”.

Expuso entonces la necesidad de estimular aún más las fuerzas productivas, y de igualar e integrar a los actores económicos, dígase empresa estatal, mipymes, cooperativas, productores agropecuarios, inversionistas extranjeros y cubanos.

Por otra parte, manifestó que debe conferírsele mayor nivel de autonomía a la gestión de la empresa estatal, en tanto anunció que se revisará la lista de actividades prohibidas al sector privado bajo el principio de sustituir la prohibición por una regulación responsable.

El Primer Secretario abogó a favor de poner a producir cada pedazo de tierra estéril o entregarla a quien pueda ejecutar la tarea.

En lo referido a la situación electroenergética, comentó que se acelerará la incorporación de la energía solar a la economía nacional.

“Facilitaremos la entrada directa de empresas extranjeras que suministren paneles, baterías, inversores y soluciones asociadas”, expresó.

Díaz-Canel aseveró que debe ser autorizada la inversión extranjera directa en el sector privado nacional, incluyendo mipymes, con reglas claras de propiedad, repatriación, reinversión y solución de controversias.

Aseguró que la dirección del país conoce cuales son las trabas, “dónde se esconde la corrupción, dónde hay lentitud y dónde faltan la vergüenza y la dignidad”.

El dirigente reafirmó, no obstante, que nada será imposible si se asume el desafío como oportunidad y la historia como inspiración.

“El mejor homenaje que podemos rendir a la admirable obra de nuestros dos jefes históricos [Fidel y Raúl Castro] es defenderla y preservar su esencia de justicia social”, sentenció.