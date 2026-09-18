Mella recibe condición de vanguardia en el 66 aniversario de los CDR

Autor: Claudia Moreira Olivares

En el municipio Mella de la provincia Santiago de Cuba se realizó el acto provincial por el aniversario 66 de la creación de los Comité de Defensa de la Revolución .Sede otorgada al territorio por el desempeño de la organización frente a las dificultades actuales y el cumplimiento del plan de donaciones de sangre que tributa a la provincia. Precidieron el acto Beatriz Jhonson Urrutia miembro del Comite Central del Partido Comunista de Cuba y presidenta del Consejo de Defensa Provincial , Manuel Falcon Hernández viceprecidente del Consejo de Defensa Provincial y Eliover Medina Minier Cordinador Provincial de los CDR.



El espacio fue propicio para reconocer a quienes con su esfuerzo contribuyen a que la organización funcione como lo pensó Fidel hace más de seis décadas, los sectores de salud pública, educación y deporte figuraron entre los galardonados. De igual manera se resaltaron organismos y entidades provinciales en la labor cederista sumando a la lista la dirección de las FAR, Cultura provincial, la dirección del Gobierno del municipio Mella y el PCC del propio territorio.



Asi mismo se estimularon a Contramaestre y Guamá como municipios destacados en la emulación provincial por el 66 aniversario de la jornada histórica y Mella con la condición de vanguardia provincial. El talento artístico local amenizó la cita al involucrar a la comunidad mellense en una amalgama de fervor patriótico. El cordinador provincial de la organización de la familia cubana, Eliover medina minier pronunció las palabras centrales del acto.



Así transcurrió en Mella el acto provincial de Santiago de Cuba por el aniversario 66 de la creación de los Comité de Defensa de la Revolución, al retomar las palabras de su fundador, comandante en jefe Fidel Castro Ruz cuando dijo : De los Comité de Defensa de la Revolución pudieramos decir que se engendraron en la plaza pública, en medio de la lucha antimperialista, al fragor del combate y el ruido insolente de las bombas contrarrevolucionarias .