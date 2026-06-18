Parlamento de Cuba evalúa propuestas de transformaciones económicas

La Habana, 18 jun.- La Asamblea Nacional (parlamento) evalúa hoy las propuestas de transformaciones económicas y sociales que la víspera debatió el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Tal como se anunció, el Consejo de Estado de la República convocó para este jueves a las 14:00, hora local, a la Tercera Sesión Extraordinaria del parlamento en su X Legislatura.

El presidente del máximo órgano legislativo de la isla, Esteban Lazo, en su convocatoria, adelantó que la reunión tendrá el propósito de evaluar las “Propuestas de Transformaciones Económicas y Sociales”, que anunciara días atrás el primer secretario del PCC y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel.

En mensaje enviado ayer al Pleno partidista, el General de Ejército, Raúl Castro, líder al frente de la Revolución cubana, hizo suyas las propuestas de transformaciones económicas y sociales.

El miembro del Buró Político del Partido Comunista José Amado Ricardo Guerra informó en la reunión que Raúl fue consultado y está plenamente de acuerdo con las propuestas.

Expresó que el líder cubano, quien participó en la reunión mediante videoconferencia, «está convencido de que del análisis colectivo e incluso de las discrepancias, siempre salen las mejores ideas».

Raúl convocó a la participación en esta importantísima reunión, en interés de enriquecer su contenido y construir el necesario consenso en este trascendental momento, para acometer las transformaciones propuestas: «es lo que más conviene hoy a la Revolución», afirmó.

El general de división y secretario del Consejo de Ministros ponderó que el General de Ejército nos alerta que, tan o más importante que la aprobación de estas transformaciones, es “su implementación adecuada y oportuna”, con prioridades bien definidas y la participación consciente de todo nuestro pueblo.

Lo que exige, como ha referido otras veces, es actuar con «los pies y los oídos pegados a la tierra», tomando muy en cuenta las opiniones y preocupaciones de la población, remarcó.

A juicio de Ricardo Guerra, una fortaleza de este proceso es que el líder al frente de la Revolución, es un protagonista excepcional junto a Fidel, de esta gran obra revolucionaria y haya hecho suya la propuesta presentada.

También el secretario de Organización del Comité Central del PCC, Roberto Morales, aseguró en el Pleno Extraordinario que las profundas transformaciones que se debaten son para preservar la Revolución y las conquistas del Socialismo.

El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba afirmó que Cuba “es un Estado que resiste y busca alternativas”.

Morales subrayó que el Partido seguirá siendo lo más revolucionario dentro de la Revolución y la unidad seguirá siendo “nuestra respuesta”, ante las pretensiones imperiales de destruir la Revolución.

Por su parte, el primer ministro de la isla, Manuel Marrero, expuso detalles de las transformaciones que permitirán al país avanzar en medio de las complejas dificultades por el arreciamiento del bloqueo económico, comercial, financiero y energético de Estados Unidos.

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