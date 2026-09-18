viernes 18 septiembre 2026
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Cuba, tercer lugar en el continental Norceca de voleibol

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La selección masculina de la Mayor de las Antillas logró con ese resultado su clasificación al Campeonato Mundial, y ubicó a tres jugadores entre los premiados en el cuadro de honor del torneo

Cuba conquistó la medalla de bronce del Continental Norceca de voleibol, al derrotar por 3-0 a la selección dominicana. El triunfo significó, también, su clasificación al Campeonato Mundial del próximo año, en Polonia.

Los cubanos lograron marcadores favorables de 25-19, 25-22 y 26-24 en poco más de una hora de juego. En el orden individual, Miguel Ángel López, con 14 puntos, fue el máximo anotador del encuentro, en tanto sus compañeros Robertlandy Simón (11) y Alejandro Miguel González (10) contribuyeron a la pizarra de su equipo.

Desde el punto de vista colectivo, los de la Mayor de las Antillas fueron mejores en el ataque (44-30), ambos equipos sumaron 11 unidades en el bloqueo, y los ganadores llevaron al marcador nueve tantos por saques directos, y sus rivales tres. Los dos elencos cometieron 12 errores.

Al final de la lid regional, Cuba incluyó a tres jugadores entre los premiados. Christian Thondike fue el mejor pasador y Alexi Wilzon, el más sobresaliente en el bloqueo. Para Miguel Ángel López fue el lauro de segundo atacador del torneo.

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Comentarios
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