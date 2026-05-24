Amiguitos, vamos todos a cantar…

Por Ana María Domínguez Cruz

Llegan los días en los que los corazones, de pequeños y adultos, se inundan de felicidad. Momentos en los que las canciones cobran vida, la música alegra el alma y los juegos y las sonrisas se confabulan para embellecer cada día. Se avecina lo tan esperado, lo soñado para compartir emociones y enriquecer la vida. Llega la gran oportunidad para que las familias disfruten la maravilla de estar unidas, en armonía: cantando, aprendiendo y bailando.

Dedicado a la obra musical de las cantautoras Rosa Campo y Rita del Prado y en homenaje a los 70 años del títere nacional Pelusín del Monte, se realizará el Encuentro Internacional de Artes para las Infancias Corazón Feliz, del 25 al 31 de mayo, en distintos escenarios de la capital, con el fin de promover asimismo una cultura de paz desde las primeras edades.

Como ya es habitual, este evento combinará música, cine, danza, artes visuales y literatura, además del espacio teórico Pensar la infancia con el corazón, los encuentros interactivos Corazón de taller y la sesión de lectura en el Museo Casa Natal José Martí.

Será muy especial el concierto Los duendes comen maní, el 28 de mayo a las seis de la tarde en el Teatro Martí, en el que no solo compartirán la escena las cantautoras homenajeadas, sino también la Orquesta de Cámara de La Habana, Cantorías Vocal Luna, Haila María Mompié, Anabell López, Malva Rodríguez, Rochy Ameneiros, Tania Haase, Gabi y Sofi, Teatro de las Estaciones, Habanasueños, Teatro Tuyo, Enid Rosales, Lidis Lamorú, La Colmenita, Abrakadabra y la niña Olivia Emili González, bajo la dirección musical de Rodrigo García Ameneiro.

Además, se proyectará en calidad de estreno mundial el DVD Concierto para repartir canciones. La música para la niñez de Silvio Rodríguez, el 25 de mayo en el cine Charles Chaplin y, por primera vez, la compañía Lizt Alfonso Dance Cuba se sumará al evento, como sede del Flashmob ambiental de esta edición, el 26 de mayo a las cinco de la tarde, en la Plaza del Convento de Belén.

Teatro de las Estaciones, Teatro Tuyo, Títeres Retablos, Teatro La Salamandra, Teatro de la Luna, el proyecto La

Comadrita y la compañía musical infantil Abrakadabra ofrecerán espectáculos de estreno y algunos presentados por primera vez en este encuentro. La agrupación procedente de Matanzas estrenará Un invento superfirolítico, adaptación del texto Un viaje a la luna, de Dora Alonso, los días 29 y 30 de mayo a las tres de la tarde en el Teatro de La Orden Tercera, en recordación de Pelusín del Monte.

El premio nacional de Teatro y director artístico del evento, Zenén Calero, inaugurará la exposición Retrato gráfico, el 27 de mayo a la una de la tarde en la Galería del Centro de Información Antonio Rodríguez Morey del Edificio de Arte Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes.

El taller Arquitectura e infancia, impartido por Amanda Puerto-Lichtenberg, de Finlandia, sumará la arquitectura por primera vez al evento, y ella junto a Estrellita Caracol figuran como las únicas participantes foráneas de esta edición.

Los espacios de creación incluyen el taller Técnica de stop motion, impartido por la creadora audiovisual Ivette Ávila y habrá también jornadas con el proyecto Musipeke y en el centro cultural y creativo La Manigua, sede de algunas actividades.

El 31 de mayo, bajo la dirección de Janio Abreu, los estudiantes de la Escuela Elemental de Música Manuel Saumell ofrecerán un concierto interactivo y didáctico, y ese mismo día, como clausura, la cantautora Lidis Lamorú ofrecerá el concierto Por una sonrisa.

Vuelve Corazón Feliz a trabajar para las infancias, para las familias y para la sociedad en general que, cada vez, debe ganar en conciencia y cuidado del patrimonio intangible que atesoramos en cada infante.