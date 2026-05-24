Trump elimina restricciones a gases contaminantes y desata críticas de ambientalistas

En un nuevo giro de su política energética y ambiental, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la eliminación de las restricciones vigentes sobre los hidrofluorocarbonos (HFC), gases de efecto invernadero utilizados en refrigeradores, aires acondicionados y sistemas industriales de refrigeración.

Desde la Oficina Oval, el mandatario calificó como “ridículas” las normas aprobadas por su predecesor, el demócrata Joe Biden, que limitaban el uso de estos compuestos. Según Trump, la medida forma parte de un paquete de acciones para abaratar el costo de vida en el país, aliviando la carga regulatoria sobre las empresas fabricantes de electrodomésticos y sistemas de climatización.

“Estamos dando por terminadas oficialmente esas regulaciones innecesarias, costosas y que, en realidad, empeoran la maquinaria”, afirmó el gobernante, rodeado de ejecutivos del sector industrial.

La decisión se produce en un contexto interno complejo: la interrupción del suministro de petróleo derivada del conflicto contra Irán ha elevado los precios de los combustibles y golpeado los índices de aprobación del presidente. La Casa Blanca busca así mostrar señales de desregulación que favorezcan a sectores clave de su base electoral.

De acuerdo con un comunicado de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la administración Trump ampliará los plazos para que empresas de alimentos, supermercados y otras industrias eliminen progresivamente el uso de HFC, revirtiendo los cronogramas establecidos durante la gestión anterior.

Rechazo de expertos y organizaciones ecologistas

La medida ha sido duramente cuestionada por organizaciones ambientalistas. El Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés) advirtió que la decisión “perjudica tanto al medio ambiente como a la economía”.

David Doniger, estratega principal para el clima del NRDC, señaló que “eliminar estas restricciones perjudicará a los consumidores y al clima, y reducirá la competitividad estadounidense en los mercados globales emergentes de refrigerantes y tecnologías más seguras”.

Trump, sin embargo, minimizó los posibles daños y aseguró que la flexibilización no tendrá “impacto negativo” ni genera “preocupaciones ambientales”, una afirmación que contrasta con el consenso científico.

¿Qué son los HFC y por qué preocupan?

Los hidrofluorocarbonos fueron introducidos en la década de 1990 como sustitutos de los clorofluorocarbonos (CFC), sustancias que dañaban la capa de ozono. No obstante, con el tiempo los expertos los identificaron como gases altamente perjudiciales para el calentamiento global: su potencial de efecto invernadero puede ser miles de veces superior al del dióxido de carbono (CO2).

A nivel internacional, más de 150 países han ratificado la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, que establece la reducción gradual de los HFC. Con esta decisión, Estados Unidos se distancia de esos compromisos globales, en línea con el histórico escepticismo de Trump frente a los acuerdos multilaterales sobre clima.

(Con información de agencias)