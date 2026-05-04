lunes 04 mayo 2026
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Reportan un fallecimiento a causa del accidente masivo en autopista nacional

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Juventud Rebelde
Periódico cubano fundado en 1965 y dirigido por la Unión de Jóvenes Comunistas.

La Doctora Ling Denise Santeiro, directora del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, confirmó a la prensa el fallecimiento de Lorena Isabel Hernández Bassa, de 34 años de edad, natural de la provincia de Guantánamo, a causa del accidente masivo ocurrido en la madrugada de este domingo en la Autopista Nacional.

El hecho tuvo lugar en las inmediaciones del Puente Las Cajas, cuando el ómnibus Yutong que cubría la ruta entre La Habana y la provincia guantanamera se volcó y provocó un accidente masivo.

Según la directiva, tres pacientes siguen reportados de graves y uno crítico, aunque todos se mantienen estables, reportó la Agencia Cubana de Noticias.

Por declaraciones de autoridades sanitarias del hospital pediátrico Paquito González Cueto se conoció que los niños lesionados evolucionan favorablemente.

Los dos menores que fueron trasladados a la vecina provincia de Villa Clara para ser evaluados, no reportan complicaciones y continúan con una atención médica permanente desde el centro de salud infantil.

Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez/Facebook

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Comentarios
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