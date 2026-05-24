domingo 24 mayo 2026
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Pakistán reporta avances hacia entendimiento entre EEUU e Irán

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Prensa Latina
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Islamabad, 24 may.— Pakistán anunció hoy avances “prometedores” en las gestiones diplomáticas encaminadas a alcanzar un “entendimiento final” entre Estados Unidos e Irán, tras las conversaciones sostenidas en Teherán por el jefe del Estado Mayor del Ejército pakistaní, Asim Munir.

En un comunicado difundido por las Fuerzas Armadas pakistaníes, se indicó que las negociaciones intensivas desarrolladas durante las últimas 24 horas permitieron progresos significativos en el proceso de consultas entre las partes implicadas.

Según la nota, las conversaciones estuvieron centradas en respaldar la paz y la estabilidad regional, así como en acelerar los esfuerzos diplomáticos dirigidos a concretar un acuerdo decisivo. El ejército pakistaní destacó además que los encuentros se celebraron en un ambiente “positivo y constructivo”.

Fuentes gubernamentales pakistaníes señalaron previamente que delegaciones de Pakistán, Irán y Qatar mantienen consultas intensivas para ultimar un acuerdo provisional con Washington, destinado a poner fin al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Las negociaciones incluyen temas relacionados con el programa nuclear iraní, la situación en el estrecho de Ormuz y el eventual levantamiento de restricciones económicas y marítimas impuestas a Teherán.

Durante su visita a Irán, Asim Munir sostuvo reuniones con el presidente Masoud Pezeshkian, el titular del Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf y el ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araqchi.

Pakistán desempeña actualmente un papel central en los esfuerzos de mediación regional para consolidar un alto el fuego duradero y evitar una nueva escalada militar en Oriente Medio.

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