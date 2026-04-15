miércoles 15 abril 2026
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Reconocido con bandera de Proeza Laboral el Aeropuerto holguinero

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Por el exitoso reinicio en tiempo récord de las operaciones tras el paso del huracán Melissa, el colectivo del Aeropuerto Internacional Frank País García de Holguín recibió hoy la bandera de Proeza Laboral, otorgada por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

El acto desarrollado en la terminal holguinera confirió la distinción al personal de la entidad como reconocimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte y Puertos a su compromiso con la seguridad y eficiencia de la navegación aérea.

Dayamí Reyes Silva, secretaria general del Buró Provincial del gremio, explicó que el galardón respondie a la capacidad de respuesta de la institución tras el impacto del fenómeno meteorológico en el oriente del país, esfuerzo que hizo posible el restablecimiento de los servicios de vuelos nacionales e internacionales apenas tres días después del evento.

El colectivo sobresale, además, por su solidaridad al apoyar el traslado de donaciones hacia los aeropuertos Juan Gualberto Gómez, de Varadero, y Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, lo que contribuyó a la pronta recuperación de los afectados.

La dirigente sindical ponderó la disciplina y entrega de los trabajadores en el cumplimiento de tareas sociales y gremiales, tales como el aporte a la patria, las jornadas de trabajo voluntario y el estrecho vínculo con las instituciones de la comunidad.

Conferida por la CTC, la bandera de Proeza Laboral tiene el propósito de enaltecer el desempeño de centros productivos y de servicios con aportes relevantes a la economía y la sociedad cubanas.

Considerado la puerta de entrada al destino turístico Holguín, el Aeropuerto Internacional Frank País García resalta por sus altos índices de seguridad y eficiencia, avalados por múltiples reconocimientos a su personal de trabajo, que ostenta entre ellos la condición de Vanguardia Nacional.

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