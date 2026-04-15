Expone la Uneac en el Memorial José Martí muestra por Girón

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) celebra el aniversario 65 de la Victoria de Playa Girón con un programa de actividades que se extiende por todo el país y tendrá como espacio medular la exposición «El canto de la Patria es nuestro canto», en el Memorial José Martí.

Según trascendió, la muestra cuenta con la curaduría de Lesbia Vent Dumois, vicepresidenta de la Uneac, a partir de una idea de la musicóloga y presidenta de la organización, Marta Bonet, y reúne 30 obras visuales de destacados creadores cubanos, inspiradas en textos literarios y canciones que abordan la gesta de Girón y de la Revolución cubana.

Las fuentes de inspiración de estas piezas fueron notables autores de la talla de Mirta Aguirre (1912-1980), Dora Alonso (1910-2001), Efi­genio Ameijeiras Delgado (1931-2020), José Ardévol (1911-1981), Miguel Barnet, Adigio Benítez (1924-2013), Roberto Branly (1930-1980), Alejo Carpentier (1904-1980), y Víctor Casaus, así como Jesús Cos Causse (1945-2007), Vi­cente Feliú (1947-2021), Roberto Fernández Retamar (1930-2019), Sara González (1949-2012), y Nicolás Guillén (1902-1989).

Completan la lista de artistas, Eduardo Heras León (1940-2023), Rafael Hernández, Raúl Hernández Novás (1948-1993), Fayad Jamís (1930-1988), Pablo Milanés (1943-2022), Nancy Morejón, Manuel Navarro Luna (1894-1966), Je­sús Orta Ruiz, el Indio Naborí (1922-2005), Amaury Pérez, Carlos Puebla (1917-1989), Zaida del Río, Eduardo Ramos (1946-2018), Silvio Rodríguez y el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC (GESI).

Añaden sus organizadores que los referentes para las obras tienen los más diversos orígenes, desde la biblioteca personal de Vent Dumois, hasta los fondos patrimoniales de instituciones y organizaciones como el Museo Nacional de la Música y la Uneac.

Otros destacados creadores visuales han sido incluidos en el concepto de la iniciativa para ilustrar los textos, tales como Eduardo Abela, Liesther Amador, Diana Balboa, Janette Brossard, José Antonio Echeverría, Arístides Hernández (Ares), Douglas Pérez, Yasbel Pérez, José Omar Torres, Ramiro Zardoya y la propia Lesbia, quienes ilustraron cada texto.

Para Vent Dumois, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2019 y de Curaduría en 2020, la exposición prueba, en el actual y complejo escenario que vive la nación cubana, cómo los artistas se han sumado siempre a la defensa de la soberanía de la Patria.

Dicha muestra, que permanecerá abierta hasta agosto, forma parte de la campaña Arte Fiel, diseñada por la Uneac para celebrar el centenario del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz (1926-2016), y el aniversario 65 de la organización.

«El canto de la Patria es nuestro canto» toma su nombre de parte de la letra de la célebre composición Girón. Preludio (1987), donde el trovador Silvio Rodríguez con el respaldo del GESI, encabezó una trilogía de canciones que prosiguió con Girón.

La Batalla (Eduardo Ramos) y Girón. La Victoria (Sara González). «Nadie se va a morir, la vida toda / es nuestro talismán, es nuestro manto. / Nadie se va a morir, menos ahora / que el canto de la Patria es nuestro canto», reza una de las estrofas más idealizadas en el imaginario popular de los cubanos al recordar los sucesos acaecidos en abril de 1961.