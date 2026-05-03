Supremo limita voto de minorías en semana de EEUU

Uno de los temas destacados en Estados Unidos en la agenda noticiosa de la semana hoy fue la decisión de la Corte Suprema que limitó el alcance de la histórica Ley de Derecho al Voto de 1965.

El veredicto, con una votación 6-3, revierte protecciones para los electores negros y latinos, marcando otro giro en el largo y arduo esfuerzo de los jueces conservadores del máximo tribunal de la nación por eliminar aquellas medidas que intentan acabar con el legado de discriminación racial en este país.

La corte, que examinó el plan congresional de Luisiana, dictaminó que un mapa que había creado un segundo distrito de mayoría-minoría en el estado debido a una impugnación basada en la Ley de Derecho al Voto equivalía a un uso inconstitucional de la raza.

El alto tribunal anuló un mapa que creó un distrito de mayoría negra que ahora ocupa el representante demócrata Cleo Fields.De momento, cualquier acción de redistribución de distritos en Luisiana alteraría la primaria del 16 de mayo en ese estado, pero la votación anticipada comienza el sábado y las boletas para el extranjero y el personal militar fueron enviadas.

Fields y otros demócratas advirtieron que es demasiado tarde para trazar nuevas líneas.El presidente Donald Trump, quien remodeló a su gusto la Corte Suprema con el nombramiento de jueces afines, celebró la decisión, que abrirá las puertas para que los republicanos rediseñen distritos electorales en poder de sus adversarios demócratas, en particular en el sur del país.

En el nuevo escenario -según análisis de la prensa- muchos estados optarán por hacer cambios en los límites legislativos o estarán obligados por los tribunales a redibujar distritos que actualmente garantizan la capacidad de los votantes minoritarios de elegir al candidato de su preferencia.

Esta semana también siguió entre los tópicos destacados la guerra de Estados Unidos con Irán, que se encuentra aún en etapa de alto el fuego, el estrecho de Ormuz cerrado y la incertidumbre de negociaciones de paz, mientras los precios del petróleo se disparan a medida que se desvanecen las esperanzas de un fin rápido del conflicto.

Otro tópico de interés fue el anuncio que hizo Trump sobre una posible reducción del número de tropas estadounidenses en Alemania, en medio de una disputa con ese país europeo y con la OTAN en relación con Irán.«Estados Unidos está estudiando y revisando la posible reducción de tropas en Alemania, y se tomará una decisión al respecto en un breve plazo de tiempo», escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump ha mostrado su frustración con los aliados de Estados Unidos en Europa por mantener distancia respecto al conflicto con la República Islámica e incluso amenazó con abandonar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a la que calificó de «tigre de papel» por no involucrarse en esta guerra.

Pero una ley de 2023 le impediría al presidente retirar a Estados Unidos de la alianza sin la aprobación del Congreso.En la semana fue noticia, además, la visita oficial de cuatro días de los reyes Carlos III y Camila, de Inglaterra.