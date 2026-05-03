domingo 03 mayo 2026
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Premier checo descarta viajar a Ucrania y critica a Zelenski

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Prensa Latina
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El primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, descartó hoy visitar Ucrania y reunirse en Kiev con Volodímir Zelenski, según declaraciones al portal Idnes.

Babis, conocido por sus posturas críticas hacia el gobierno ucraniano, podría tener un encuentro breve con Zelenski mañana 3 de mayo en Ereván, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea.

No, a Kiev no iré, respondió Babis al ser preguntado por el portal sobre un posible viaje a la capital ucraniana, sin ofrecer mayores detalles sobre los temas que abordaría con el líder ucraniano en Armenia.

El mandatario checo y sectores de la coalición gobernante en Praga manifestaron en repetidas ocasiones opiniones desfavorables hacia Ucrania y su presidente, cuestionando incluso la continuidad de la llamada «iniciativa de artillería» impulsada por el propio país.

Analistas políticos consultados por el medio señalan que la postura del premier checo refleja un creciente desgaste en el respaldo europeo a Kiev, especialmente entre países de Europa Central y del Este.

Babiš representa una voz disidente dentro de la UE, que prioriza los intereses nacionales sobre los compromisos con Ucrania, explicó el especialista Jan Kovar, de la Universidad Carolina de Praga.

El primer ministro checo viajará a Ereván mañana para asistir a la cumbre de la Comunidad Política Europea programada para el día siguiente, donde se espera que aborde temas de seguridad regional, aunque evitó precisar si la guerra en Ucrania estará sobre la mesa.

Mientras, el distanciamiento de Babis contrasta con las posturas mayoritarias de la Unión Europea, aunque refleja una corriente política que gana espacio en varios países del bloque, crítica con los constantes envíos de armas y el respaldo incondicional a Zelenski.

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Comentarios
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