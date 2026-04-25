sábado 25 abril 2026
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Se alza Santiago de Cuba con nueve premios Memoria Viva

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Sierra Maestra
Periódico del Órgano Oficial del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba.

Con un excelente average en esta 29. edición, pues de 11 expedientes enviados nueve lograron premios nacionales Memoria Viva, la provincia Santiago de Cuba continuó en 2025, su desempeño estable como parte de la vanguardia en el país, en esta “selección” que hace el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello.

La distinción se concede a una destacada labor en la cultura popular tradicional: a personas, familias, grupos portadores, colectivos artísticos no profesionales de reconocida trayectoria.

Dada la situación por la que atraviesa la nación debido al recrudecimiento del bloqueo yanqui a Cuba, esta vez no se hizo una celebración provincial juntos todos los distinguidos como es habitual sino que cada Casa de Cultura (CC) y su municipio, han organizado el reconocimiento a los galardonados en la etapa 2025.

PREMIO MEMORIA VIVA. PERSONALIDAD:

En la categoría de Personalidad, de la provincia santiaguera obtuvieron el Premio Memoria Viva:Idalmis Hurtado Pozo (Tata), la líder del Bantú Yoruba. Fundamentación (FUND): Daniuska Castillo Valenciano. CC Luis Armero. San Luis.

Pablo Mesa Ferrín. FUND. Kirenia Guerrero Campos y Víctor Hernández Calzado. CC Luisa Perez de Zambrana. El Cobre.

Israel Almarales Gelis. La voz de la tradición nen Cayo Granma. FUND. Marileidys Maceo Duharte, aría Luisa Soria Montero y Sandie Almeira Boza. CC Aurora Ochoa, Cayo Granma.

Elio Miralles Rodríguez. FUND. Iliana Pérez Macirán, Gelsy Vigil Morales y Leanne Rivera Pérez. CC Josué País. Stgo. de Cuba.

Rafael Fuentes López. FUND. Virgen Taylor Rodríguez. CC Agustín Peralta. Municipio Mella.

Teresa de Jesús Méndez Riera. FUND. Pedro Luis Ramírez García. CC Ángel Peralta Téllez. Palma Soriano.

María Rosabal Santiesteban. FUND. Inaís Suárez Sánchez. Dirección Municipal de Cultura. Municipio Segundo Frente.

EN PRESERVACIÓN DE TRADICIONES:

Paseo La Tahona. FUND. Ana Gladis Castillo Mestre. CC Juan Lóez Rizo. Songo-La Maya.

Los Muñecones. Tradición en el corazón del pueblo. FUND. Diosnaisis Guerra Cuéllar. CC Ángel Peralta Téllez. Palma Soriano.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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