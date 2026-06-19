Rinden tributo a Vilma Espín en Santiago de Cuba (+Video)

Las personas son finitas, pero el legado permanece. Vilma Espín Guillois es de esas figuras cuya obra trasciende el tiempo. Eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, guerrillera de la Sierra y el Llano, e incansable defensora de los derechos de las mujeres, su vida estuvo marcada por el compromiso, la sensibilidad y la firmeza revolucionaria.‎

‎Desde su natal Santiago de Cuba heredó la rebeldía que la llevó a involucrarse en manifestaciones estudiantiles y a integrarse a la lucha clandestina junto a Frank País García. Ingeniera química de formación, joven elegante de voz singular, Vilma supo combinar la preparación profesional con una profunda vocación de servicio al pueblo.‎

‎Y es precisamente en ese espíritu de continuidad y homenaje que, en el Mausoleo a los Mártires del Segundo Frente Oriental, donde reposan sus cenizas, tuvo lugar el tributo a la Heroína de la República de Cuba.‎

‎Hasta el sitio llegaron pobladores de este territorio, junto a autoridades y representantes de organizaciones, para rendirle honores. Una ofrenda floral en nombre del pueblo de Cuba fue depositada ante el monolito, acompañada por un ramo de Raúl a su eterna Vilma.‎

‎Flores y evocaciones marcaron la jornada, en la que el pueblo de este suroriental territorio, en especial sus mujeres, recordaron a la santiaguera de cuna y corazón que defendió, desde la clandestinidad y hasta su último aliento, la independencia y soberanía de la Patria.‎

‎A 19 años de su desaparición física, Cuba la recuerda cercana, sencilla y entregada a la felicidad de los suyos, con una obra que continúa defendiendo la valía de la mujer, así como los derechos de las niñas y los niños, dentro y fuera de la Isla.