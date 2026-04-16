jueves 16 abril 2026
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Presidente cubano acude a inauguración del Coloquio Patria

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Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República acude hoy a la inauguración del V Coloquio Internacional Patria que abre sus puertas en la capitalina Estación Cultural de Línea y 18, en icónica fecha de la historia de la nación.

Luego de una contundente declaración de reafirmación del socialismo cubano frente a las amenazas del gobierno de Estados Unidos, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba acompaña a periodistas, intelectuales y comunicadores de 25 naciones del mundo que con su presencia expresan también su solidaridad con la Isla.

Asisten los miembros del Buró Político del Partido Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, y Bruno Rodriguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, otros dirigentes del Partido, y la Unión de Periodistas de Cuba.

El Coloquio Patria, dedicado a Fidel Castro, en el año de su Centenario, incluye un intenso programa de intercambios sobre el contexto comunicacional, talleres especializados, conferencias y paneles. Antes de la apertura Díaz-Canel visitó algunos de los stands de las organizaciones mediáticas presentes y saludó a los expositores.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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