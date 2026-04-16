Presidente cubano acude a inauguración del Coloquio Patria

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República acude hoy a la inauguración del V Coloquio Internacional Patria que abre sus puertas en la capitalina Estación Cultural de Línea y 18, en icónica fecha de la historia de la nación.

Luego de una contundente declaración de reafirmación del socialismo cubano frente a las amenazas del gobierno de Estados Unidos, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba acompaña a periodistas, intelectuales y comunicadores de 25 naciones del mundo que con su presencia expresan también su solidaridad con la Isla.

Asisten los miembros del Buró Político del Partido Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, y Bruno Rodriguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, otros dirigentes del Partido, y la Unión de Periodistas de Cuba.

El Coloquio Patria, dedicado a Fidel Castro, en el año de su Centenario, incluye un intenso programa de intercambios sobre el contexto comunicacional, talleres especializados, conferencias y paneles. Antes de la apertura Díaz-Canel visitó algunos de los stands de las organizaciones mediáticas presentes y saludó a los expositores.