Falleció Eduardo Roca Salazar (Choco), destacado pintor y grabador

El Premio Nacional de Artes Plásticas 2017, reconocido por su maestría en el grabado y su profundo vínculo con la identidad cubana, falleció en La Habana a los 76 años

En la mañana de este jueves 16 de abril, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas de Cuba informó sobre el fallecimiento de Eduardo Roca Salazar, conocido como Choco, Premio Nacional de Artes Plásticas 2017 y figura relevante de la cultura cubana.

yLa Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) también lamentó su pérdida a los 76 años y calificó a Choco como «uno de los grandes maestros de la plástica cubana». Subrayó que su obra, marcada por la fuerza expresiva y la identidad cultural del país, «lo convirtió en referente imprescindible de las artes visuales contemporáneas».

Nacido en Santiago de Cuba en 1949, Roca Salazar se graduó en 1965 de la Escuela para Instructores de Arte y en 1970 de la Escuela Nacional de Arte. Posteriormente cursó estudios en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana.

Ejerció como docente tanto en Cuba como en el extranjero, ofreciendo cursos de grabado en España y Estados Unidos. Además, fue miembro de la Uneac y de la Asociación Internacional de Artistas Plásticos.

Entre sus distinciones internacionales se destacan la Medalla de Honor en el Salón de Gráfica de Bulgaria (1981), el primer premio en grabado de pequeño formato en Galicia, España (1984), y el Gran Premio en la IV Trienal Internacional de Grabado de Kochi, Japón.

A lo largo de su trayectoria, supo combinar la fuerza expresiva con una conexión íntima con las raíces culturales afrocubanas, y destacó por haber desarrollado en la Isla la técnica de la colagrafía, un procedimiento de grabado que le permitió experimentar y construir texturas únicas.

Su obra, que, a decir del intelectual Miguel Barnet en cierta ocasión, contribuye «a que nos entendamos mejor como seres humanos porque en ella descubrimos otro camino más hacia el reino de la fantasía», pertenece al patrimonio de numerosas instituciones culturales en el mundo, como el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, el Museo de África de Chicago, la Fundación Joan Miró de Barcelona y el Museo de Kochi en Japón.