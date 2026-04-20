Patria 2026: La Comunicación como Trinchera (+Fotos)

El V Coloquio Internacional Patria, celebrado en La Habana del 16 al 18 de abril, constituyó un espacio para pensar la comunicación desde el hermano pueblo argentino, pero con un enfoque directo en la realidad cubana.

Para quienes hemos vivido durante años el oficio de comunicar desde esta isla, el coloquio no suena a ejercicio académico sin basamento práctico.

Su valor está en que toca nervios reales: cómo defender la soberanía comunicacional cuando el acceso a plataformas, recursos y tecnologías no depende solo del talento o la voluntad, sino de condiciones materiales muy duras.

Por eso Picta, la apuesta cubana por una plataforma de contenidos nacionales, no aparece como un simple producto técnico, sino como una respuesta concreta a un problema de época.

Lo importante no es solo que exista una plataforma, sino lo que representa: la voluntad de no aceptar que la visibilidad de lo cubano dependa exclusivamente de algoritmos ajenosDesde el primer día, el coloquio dejó claro que el centro de la discusión no era solo la comunicación digital, sino la manera en que hoy se disputa el sentido común.

Hegemonía cultural, guerra cognitiva, inteligencia artificial, colonialismo mediático: son términos que pueden sonar lejanos en otros contextos, pero en Cuba tienen rostro cotidiano.

Aquí la desinformación no es teoría; se mezcla con la escasez, con la ansiedad de la vida diaria y con la presión permanente de una guerra económica que también se libra en internet.

Por eso el diálogo sobre plataformas, contenidos y soberanía tecnológica tuvo tanta fuerza. No se trató de idealizar soluciones, sino de reconocer que sin una infraestructura propia, sin formación y sin pensamiento crítico, la comunicación termina atrapada en un círculo vicioso de nunca acabar.

La clausura del coloquio, con la mirada puesta en Fidel y en su relación con la comunicación, tuvo una carga simbólica fuerte, pero también práctica.

No se miró al pasado con nostalgia, sino con la intención de volver a una idea esencial: comunicar en Cuba siempre ha sido una tarea política, cultural y ética.

Y en momentos como este, cuando la batalla se libra en el terreno de las ideas, recuperar esa perspectiva no es un gesto ceremonial; es una necesidad.Fidel entendió tempranamente que la información no era un asunto secundario.

Hoy, en medio de un ecosistema saturado, fragmentado y agresivo, esa lección vuelve con más fuerza. Defender la verdad no significa repetir fórmulas; significa entender el momento, leer sus contradicciones y actuar con inteligencia.

Cuba no está discutiendo comunicación en abstracto. Está discutiendo cómo defender su voz en un mundo que empuja hacia el ruido, la fragmentación y la dependencia.

Y esa discusión, aunque duela, es una de las más urgentes de nuestro tiempo.