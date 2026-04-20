lunes 20 abril 2026
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Delegaciones de Cuba y EE.UU. dialogaron en La Habana, confirmó Minrex

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Alejandro García del Toro, subdirector general a cargo de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex), confirmó hoy que delegaciones de ambos países sostuvieron recientemente un encuentro en esta capital, que se desarrolló «de forma respetuosa y profesional».

En declaraciones al diario Granma, el diplomático precisó que participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado de EE.UU., y por la parte cubana, a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores.

Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción, afirmó García del Toro.

De acuerdo con el funcionario de la Cancillería cubana, un tema de máxima prioridad para la delegación de la mayor de las Antillas fue la eliminación del cerco energético contra el país, que calificó como un acto de coerción económica y un castigo injustificado a toda la población de la isla.

Asimismo, agregó, este bloqueo petrolero es un chantaje a escala global contra estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba, en virtud de las normas que guían el libre comercio.

El subdirector general a cargo de EE.UU. del Minrex subrayó que en el marco de la reunión, ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses.

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Comentarios
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 11, 2024 at 1:44 am
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