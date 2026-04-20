La victoria de Girón, más que un hito histórico, un espejo para la Cuba de hoy

Hace sesenta y tres años, en las arenas de Playa Girón, no solo se sepultó el intento de una invasión mercenaria respaldada por Washington. Se consolidó un principio: la determinación de un pueblo pequeño, pero movilizado por una causa propia, puede frenar al imperio más poderoso.

Aquella victoria no fue casualidad. Fue la confluencia de una dirección política aguda, una respuesta militar rápida y, sobre todo, la activación popular: desde los milicianos hasta los campesinos que se convirtieron en escudos y espadas.

Hoy, Cuba enfrenta otro tipo de batalla. No hay tanques enemigos en las playas, sino una asfixia económica cruel, el cerco financiero y una guerra de desgaste psicológico.

Girón nos deja una enseñanza vigente: la unidad no es un discurso, sino un recurso táctico. En los sesenta, la improvisación se suplió con conciencia y acción colectiva.

Ahora, la supervivencia de las conquistas sociales —la salud, la educación, la soberanía— exige dejar atrás las inercias, estimular la creatividad desde abajo y escuchar el descontento sin demonizarlo.

Para estos momentos actuales, donde la escasez fatiga y el desánimo acecha, recordar aquel 19 de abril de 1961 es asumir que la defensa de la nación pasa hoy por la eficiencia económica, la apertura al diálogo interno y la valentía de cambiar lo que no funciona, sin perder el rumbo socialista.

Girón no es un museo. Es una advertencia: el enemigo externo se aprovecha de las fracturas internas. Y una certeza: cuando un pueblo se reconoce protagonista, no invasor de sí mismo, ninguna crisis es eterna.

La mayor enseñanza para hoy es que la victoria se construye todos los días, no solo con fusiles, sino con soluciones concretas al pan de cada día.