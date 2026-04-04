El Talismán de Cuba calienta la escena del XXIII Festival Piña Colada

El músico Arnaldo Rodríguez, líder del Talismán, calentó el escenario del Teatro Principal de esta ciudad, donde puso a bailar al público seguidor del XXIII Festival Piña Colada, evento que celebra hoy su tercera jornada.

Composiciones emblemáticas del repertorio del “mulato acelerao”, como también se le conoce al artista, contagiaron la víspera a los asistentes al anfiteatro, una de las sedes de la cita.

Las imágenes compartidas en redes sociales reflejan la vibra de la noche, iluminada por los acordes de Aquí estamos, La Lucecita, El almendrón y Sueña una Isla, entre otros temas.

Otro de los momentos vividos a plenitud por avileños y visitantes fue el desfile El Águila de la Trocha, realizado a lo largo de la calle principal del municipio de Morón.

Luego de la caravana, integrada por la Banda Municipal, jóvenes y público de diversas edades, continuaron las celebraciones en el teatro de la localidad.

Piña Colada reserva esta noche una nueva presentación de Arnaldo Rodríguez y el Talismán, en la pista Pío Leiva de Morón, mientras que Buena Fe animará el Teatro Principal de Ciego de Ávila.

Otros artistas invitados conforman la programación de sábado, en el cóctel más musical del centro de Cuba.