Crisis, resistencia y gestión comunitaria



Cuba atraviesa una profunda crisis, marcada en gran medida por el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos; aun así, la mayoría de la población mantiene su respaldo al proyecto socialista y a las principales conquistas de la Revolución.

En territorios como Santiago de Cuba, se refuerzan estrategias orientadas a la producción de alimentos: la atención a polos productivos y el impulso de la agricultura urbana en patios y parcelas, forman parte de las alternativas para enfrentar las limitaciones actuales, acciones que se desarrollan en un contexto donde confluyen factores externos persistentes y también insuficiencias internas que inciden en la vida cotidiana.

En ello, la participación ciudadana continúa siendo un eje central del modelo político cubano y como el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha reiterado, la democracia socialista se sustenta en la implicación directa del pueblo en el ejercicio y control del poder estatal. propósito en el cual, los delegados del Poder Popular desempeñan un rol clave, al mantener el vínculo permanente con sus comunidades y canalizar inquietudes y propuestas desde la base.

No obstante, persisten prácticas que obstaculizan la implementación de las políticas públicas. La bancarización, concebida como una herramienta para dinamizar la economía, enfrenta limitaciones asociadas al incumplimiento de normativas, la evasión fiscal y otras indisciplinas, tanto en el sector estatal como en el privado, distorsiones que afectan la circulación monetaria y dificultan la satisfacción de necesidades básicas de la población.

A ello se suman problemáticas visibles en la cotidianidad: escasez de efectivo, altos precios, limitaciones en el acceso a alimentos y medicamentos; tensiones en los servicios de salud, transporte y trámites, y la inestabilidad en la distribución de la canasta básica que impacta de manera directa en los sectores más vulnerables, en particular los jubilados.

Pese a este escenario, amplios sectores de la población continúan reconociendo los logros esenciales de la revolución, como la educación, la salud pública, la seguridad social y la estabilidad ciudadana, respaldo que se fundamenta en la comprensión de los desafíos actuales y en la expectativa de soluciones construidas desde el esfuerzo conjunto entre el gobierno, el pueblo y la solidaridad internacional.

En este contexto, los delegados del Poder Popular están llamados a fortalecer su papel articulador en las comunidades. La coordinación con estructuras administrativas y organizaciones sociales resulta esencial para promover la participación, impulsar soluciones colectivas y sostener, desde la base, los principios de la democracia socialista cubana.