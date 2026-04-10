Desarrollan Día Nacional de la Defensa en Santiago de Cuba (+Fotos)

‎‎Con ejercicios prácticos y acciones de preparación, Santiago de Cuba desarrolló el Día Nacional de la Defensa, enfocado en fortalecer la capacidad de respuesta y la preparación del territorio ante posibles agresiones.

‎La jornada contó con un intercambio de los miembros del Consejo de Defensa Municipal que realizaron la puntualización del completamiento de las estructuras de las Brigadas de Producción y Defensa, las misiones de los distintos grupos y subgrupos de trabajo, así como la verificación de los recursos disponibles para enfrentar situaciones excepcionales.

‎‎‎De forma paralela, se ejecutaron clases combinadas que incluyeron prácticas en los campos de tiro integrando técnicas de infantería e ingeniería con empleo de explosivos .‎‎‎

Estas acciones, desarrolladas en la indómita provincia, consolidan la disposición del pueblo de proteger su soberanía y perfeccionar las estructuras locales de la defensa, en correspondencia con la doctrina de Guerra de Todo el Pueblo.‎‎