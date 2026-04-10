Desarrollan Día Nacional de la Defensa en Santiago de Cuba (+Fotos)

Con ejercicios prácticos y acciones de preparación, Santiago de Cuba desarrolló el Día Nacional de la Defensa, enfocado en fortalecer la capacidad de respuesta y la preparación del territorio ante posibles agresiones.
La jornada contó con un intercambio de los miembros del Consejo de Defensa Municipal que realizaron la puntualización del completamiento de las estructuras de las Brigadas de Producción y Defensa, las misiones de los distintos grupos y subgrupos de trabajo, así como la verificación de los recursos disponibles para enfrentar situaciones excepcionales.
De forma paralela, se ejecutaron clases combinadas que incluyeron prácticas en los campos de tiro integrando técnicas de infantería e ingeniería con empleo de explosivos .
Estas acciones, desarrolladas en la indómita provincia, consolidan la disposición del pueblo de proteger su soberanía y perfeccionar las estructuras locales de la defensa, en correspondencia con la doctrina de Guerra de Todo el Pueblo.