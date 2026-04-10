viernes 10 abril 2026
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Desarrollan Día Nacional de la Defensa en Santiago de Cuba (+Fotos)

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Yamaili Almenarez González

‎‎Con ejercicios prácticos y acciones de preparación, Santiago de Cuba desarrolló el Día Nacional de la Defensa, enfocado en fortalecer la capacidad de respuesta y   la preparación del territorio ante posibles agresiones.

‎La jornada  contó con un intercambio de los miembros del Consejo de Defensa Municipal que realizaron la puntualización del completamiento de las estructuras de las Brigadas de Producción y Defensa, las misiones de los distintos grupos y subgrupos de trabajo, así como la verificación de los recursos disponibles para enfrentar situaciones excepcionales.

‎‎‎De forma paralela, se ejecutaron clases combinadas que incluyeron  prácticas en los campos de tiro integrando técnicas de infantería e ingeniería con empleo de explosivos .‎‎‎

Estas acciones, desarrolladas en la indómita provincia, consolidan la disposición del pueblo de proteger su soberanía y perfeccionar las estructuras locales de la defensa, en correspondencia con la doctrina de Guerra de Todo el Pueblo.‎‎

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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