Recibe Universidad de Oriente visita del Grupo de Trabajo del MES

Fotos: Ramiro Remón

‎

Como parte del recorrido nacional para chequear los aseguramientos del curso académico 2026-2027, la Universidad de Oriente recibió a un Grupo de Trabajo del Ministerio de Educación Superior, con el propósito de evaluar las condiciones y proyecciones de la institución ante el inicio del nuevo período lectivo.

‎

‎La delegación estuvo encabezada por el funcionario del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, MSc. David Lahera Rodríguez; el viceministro del MES, Dr. C. Reynaldo Velázquez Zaldívar; y la directora de Formación del Profesional del MES, Dra. C. Natalia Martínez Sánchez. También participaron representantes de la dirección política y gubernamental de la provincia, así como integrantes del Consejo de Dirección y directivos de la Universidad de Oriente.

Durante la jornada se analizaron aspectos relacionados con el aseguramiento del curso académico y las decisiones adoptadas para el diseño del período. De igual forma, se examinó la actualización del proceso de matrícula y la preparación de las diferentes estructuras universitarias para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades docentes y administrativas

‎

‎La evaluación incluyó las principales dificultades vinculadas con el aseguramiento material y financiero de la institución, así como las alternativas y acciones previstas para responder a las condiciones actuales. En este sentido, se destacó la importancia de fortalecer la planificación, el uso eficiente de los recursos y la integración entre las áreas que intervienen en la preparación del curso.

‎

‎Otro de los temas abordados estuvo relacionado con el estado actual de las exportaciones, sus resultados y las estrategias dirigidas a incrementar esta actividad. Asimismo, se valoró la organización de los procesos de ciencia, tecnología e innovación, además del posgrado, como componentes esenciales para el desarrollo institucional y la contribución de la Universidad a las prioridades del territorio y del país.

El programa de trabajo contempló también el análisis de las indicaciones para la participación de las instituciones del Ministerio de Educación Superior en la implementación de las transformaciones económicas, así como el estado de cumplimiento de la Política de Cuadros y la valoración de la estructura y la plantilla de la Universidad.

‎

‎Como parte de la visita se desarrolló un encuentro con representantes de las organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles. En este espacio se abordó la participación de los estudiantes en la red juvenil comunitaria y el papel de las diferentes estructuras en el acompañamiento a los procesos universitarios y en la formación integral de las nuevas generaciones.

‎

‎La delegación realizó, además, un recorrido por puntos vitales y obras de mantenimiento constructivo en las sedes Antonio Maceo y Julio Antonio Mella. Entre los lugares visitados estuvieron la Dirección de Logística, el anfiteatro Manuel Piti Fajardo, los grupos electrógenos, el Registro Eléctrico número uno y la cocina alternativa.

La visita incluyó igualmente un recorrido por el Cementerio Santa Ifigenia para homenajear a Fidel Castro en el año de su Centenario.

‎

‎El recorrido nacional constituye una oportunidad para intercambiar sobre los avances, identificar las principales dificultades y proyectar soluciones que permitan garantizar el inicio del curso académico 2026-2027. Con el compromiso de su comunidad universitaria, la Universidad de Oriente continúa trabajando en el perfeccionamiento de sus procesos sustantivos y en la formación de profesionales capaces de responder a las necesidades del desarrollo económico y social de Cuba.

‎