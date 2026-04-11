Lo denso y lo sutil: por qué no todo lo que se crea tiene sentido

Por Claudia Suárez Tejeda

¿Qué separa lo común de lo verdaderamente profundo en el arte? – La conferencia “Lo denso y lo sutil en la creación artística y literaria”, impartida por el M.Sc. Rodolfo Tamayo Castellanos, dejó una idea clara: no es el talento ni la inspiración, es la capacidad de ordenar lo que pensamos y decirlo con claridad.

A partir de ahí, el análisis va mucho más allá del arte y cuestiona cómo nos expresamos, cómo pensamos y por qué muchas veces no logramos lo que queremos.

El punto central de la conferencia fue sencillo, pero fuerte: todos tenemos ideas, pero no todos sabemos expresarlas bien. Y cuando no sabemos decir lo que pensamos, lo que creamos pierde sentido.

Tamayo explicó esto a través de dos conceptos: lo denso y lo sutil… Lo denso es el desorden: ideas mezcladas, emociones sin claridad, pensamientos sin forma ; lo sutil es lo contrario: cuando logras organizar todo eso y convertirlo en algo claro, entendible y con intención.

Crear, entonces, no es solo “tener talento” o “inspirarse”. Es saber poner en palabras lo que realmente quieres decir.

Aquí viene una de las críticas más importantes: hoy en día se habla mucho, pero se piensa poco en lo que se dice. Se usan palabras sin entenderlas bien, se repiten frases sin profundidad y se crean contenidos sin claridad. El resultado es evidente: hay muchísimo contenido, pero poco que realmente conecte o deje algo.

En el caso del arte, el problema es aún mayor. Muchas veces se ve solo como entretenimiento: música para bailar, textos para pasar el rato. Pero la conferencia insiste en que el arte es mucho más que eso. El arte está para hacer pensar, para cuestionar, para ir más allá de lo evidente….»Cuando se reduce a simple consumo, pierde su verdadero valor».

Otro punto interesante es cómo pensamos nuestra vida. Al respecto Rodolfo habló de cuatro formas en que enfrentamos las cosas: lo posible, lo imposible, lo necesario y lo que depende del azar. Y aquí lanzó una idea polémica: el mayor problema no es lo imposible, es lo “necesario”.

¿Por qué? Porque ahí es donde la gente se queda atrapada diciendo: “necesito esto”, “no puedo”, “dependo de aquello”.

Esa forma de pensar es cómoda, pero no resuelve nada, te deja en el mismo lugar. También explica por qué muchas personas fracasan justo después de tener éxito… logran algo importante, pero se detienen ahí, no siguen creciendo, no evolucionan, y poco a poco empiezan a retroceder sin darse cuenta.

La conferencia en sí dejó un mensaje claro: No se trata de hacer más, sino de hacer mejor y con sentido. Y para eso hay un punto de partida básico: saber exactamente qué quieres decir y poder expresarlo bien. Porque si no puedes decirlo con claridad, difícilmente podrás construirlo.

En tiempos donde todo el mundo crea y publica, la diferencia no está en hacer más ruido, sino en tener algo claro que decir… y saber decirlo.