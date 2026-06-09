martes 09 junio 2026
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Presidente de Colombia calificó a De la Espriella como apátrida

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Prensa Latina
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El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, calificó hoy de apátrida y de defensor de mafiosos y narcotraficantes al candidato ultraderechista Abelardo De la Espriella, después que este lanzara amenazas contra el jefe de Estado y sus aliados.

El gobernante definió los más recientes pronunciamientos del aspirante a la Presidencia como “un llamado a destripar el progresismo”, y como un acto de persecución y “odio a un pensamiento político”.

Refirió en su comentario publicado en la red social X que al candidato le “encanta” que en Estados Unidos “cojan, golpeen, torturen, discriminen, hagan suicidar y metan en campos de concentración” a sus compatriotas.

“Usted es ciudadano de EEUU (…) y acepta las políticas del gobierno de los EEUU contra Latinoamérica y Colombia, puede hacerlo, pero eso que hace a sus compatriotas, incluso a mí, lo hace un apátrida. Defínase”, le increpó.

El pronunciamiento del presidente ocurre después de que De la Espriella divulgara un video donde asegura que hará una solicitud formal al Departamento de Estado, específicamente al secretario Marco Rubio, para que retire las visas de todos los aliados políticos de Petro, incluidos funcionarios y empresarios.

Señaló además que pedirá la Departamento de Justicia que procese a figuras cercanas al presidente bajo la ley Rico, que permite a los fiscales acusar a los líderes de una organización de conspiración y extorsión sin necesidad de haber participado físicamente en los delitos, y bajo otras legislaciones de ese país como la llamada Ley Bolívar.

Según alegó, los alineados con el gobierno “están asociadas con el Cartel de los Soles”, la organización cuya existencia aun no se ha probado pero que sirvió de excusa a Estados Unidos para secuestrar al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero pasado.

Además de avisar que realizará otras denuncias contra Petro por presuntos actos de traición a la patria, comunicó que pedirá al Departamento de Justicia de Estados Unidos que divulgue una investigación en torno a presuntos nexos entre el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) con Odebrecht, lo cual, según enfatizó, “llena su alma de regocijo”.

Tras todas esas amenazas, Petro escribió que el aspirante “imita lo que hizo el fascio, esa corriente irracional y criminal, y por eso mataba gatos, que no le hacían ningún daño”.

“No desate el genocidio violando la constitución, defina cuál es su Patria, ya que tiene tres ciudadanías diferentes, y luche por la Patria en dónde nació y no luche por las extremas derechas de las otras patrias.

Si se da cuenta de dónde nació que no fue en Miami, donde tanto tiempo ha vivido, descubrirá como es Colombia y ahí sí sentirá firmeza”, expresó.El presidente se refirió al candidato como “amigo y defensor de narcotraficantes”.

Remarcó que el ultraderechista “acaba de hacer una de las mayores afrentas a mi Patria, y a mi persona al acudir a una justicia extranjera para con calumnias, tratar de eliminar a su contradictor de ideas”.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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