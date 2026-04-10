viernes 10 abril 2026
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Miguel Díaz-Canel a NBC News: Cuba no está sujeta a designios de EEUU

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy durante una entrevista concedida en La Habana a la cadena de televisión NBC, que su país no está sujeto a los designios de Estados Unidos.

«Tenemos un Estado libre y soberano, un Estado libre. Gozamos de autodeterminación e independencia, y no estamos sujetos a los designios de Estados Unidos», expresó Díaz-Canel este jueves a Kristen Welker, moderadora del programa «Meet the Press» de NBC News.

En lo que es su primera entrevista con una cadena de televisión abierta de Estados Unidos, el mandatario cubano dejó claro que «dimitir no forma parte de nuestro vocabulario».«En Cuba, las personas que ocupan cargos de liderazgo no son elegidas por el gobierno de Estados Unidos, ni tienen un mandato del gobierno de Estados Unidos», subrayó en los extractos publicados de la entrevista, cuya versión ampliada se transmitirá el domingo 12 de abril.

Díaz-Canel también dio una entrevista en los últimos días a la revista Newsweek, en la cual dijo que los pueblos de Estados Unidos y Cuba merecen tener la oportunidad de trabajar en un clima de paz, amistad y cooperación.

El jefe de Estado ratificó la política de la Revolución cubana respecto a que entre los dos países puede existir un diálogo y que es posible mantener una relación civilizada entre vecinos, independientemente de las diferencias ideológicas.

Pero siempre hemos mantenido -puntualizó- que “este tiene que ser un diálogo respetuoso en igualdad de condiciones, con respeto a nuestra soberanía, a nuestro sistema político, a nuestra autodeterminación y sobre la base de la reciprocidad y de conformidad con el derecho internacional”.

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