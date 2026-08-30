lunes 31 agosto 2026
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Universidad de Oriente prepara el inicio del curso académico 2026-2027

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Yamaili Almenarez González

La Universidad de Oriente prepara el inicio del curso académico 2026-2027 en condiciones de semipresencialidad y educación a distancia, con la matrícula distribuida entre la sede central, los Centros Universitarios Municipales, consejos populares, entidades laborales y otros escenarios de formación.

Estas precisiones fueron ofrecidas en conversación con la Dra.C Adaris Parada Ulloa, directora de Formación del Profesional de la Universidad de Oriente, quien explicó las principales decisiones relacionadas con la organización del proceso docente para el nuevo curso.

La planificación responde a las condiciones actuales y busca garantizar la continuidad de los estudios para quienes viven en municipios distantes, otras provincias o presentan dificultades de movilidad, conectividad y acceso a recursos tecnológicos.

El primer período lectivo se extenderá hasta el 7 de febrero de 2027, aunque las clases concluirán el 9 de enero y las evaluaciones finales se desarrollarán posteriormente.

La bienvenida al curso académico tendrá lugar en la sede central de la Universidad de Oriente y en los Centros Universitarios Municipales de la institución.

Los estudiantes residentes en otras provincias participarán en las actividades organizadas por las universidades y los CUM de sus territorios de residencia.

Para los alumnos de nuevo ingreso de primer año del Curso Diurno se han previsto actividades de familiarización los días 1, 2 y 3 de septiembre.

El programa contempla intercambios con organismos y entidades vinculados a los perfiles profesionales, así como orientaciones sobre la formación universitaria, la práctica laboral y el vínculo con el entorno.

En el caso de las carreras regionales, los estudiantes que viven fuera de Santiago de Cuba desarrollarán estas actividades en coordinación con la Universidad de Oriente, las universidades receptoras, los CUM y las entidades laborales de sus provincias.

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