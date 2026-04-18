sábado 18 abril 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Correos de San Luis: Ajustar el reloj para no apagar el vínculo

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

La oficina de Correos de San Luis ha modificado su horario de atención como una respuesta necesaria y responsable ante la compleja coyuntura electroenergética que enfrenta el país.

Se trata de una medida que busca equilibrar el cuidado de los recursos con el compromiso irrenunciable de seguir prestando servicios esenciales a la población.

El nuevo esquema establece una jornada extendida de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, mientras que los sábados el servicio se concentra entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana.

Durante esas horas, la oficina mantiene activas todas sus operaciones habituales.Allí, los usuarios pueden realizar imposiciones y cobros de giros postales, adquirir sellos mediante el sistema de venta digital y recibir el pago correspondiente a jubilaciones y asistencias sociales.

Un momento singular en la semana lo constituye el martes, día destinado a la distribución de la prensa nacional.

Una parte de los ejemplares se expende directamente en la oficina, mientras que los carteros recorren la ciudad para entregar, puerta a puerta, los periódicos a quienes mantienen una suscripción activa.

Es un gesto silencioso que asegura que la información escrita siga llegando a quienes la esperan.Asimismo, el servicio de recepción y distribución de paquetería continúa su curso, facilitando el envío y la llegada de encomiendas en un contexto logístico desafiante.

Detrás de cada sello, de cada giro pagado y de cada periódico entregado, hay un equipo humano pequeño en número, pero grande en dedicación.

Los trabajadores de esta oficina sanluisera se esmeran cada día para que la calidad del servicio no se resienta, demostrando que incluso en tiempos de ajustes, la vocación por mantener unidos a los ciudadanos permanece intacta.

Destacadas
Correos de San Luis: Ajustar el reloj para no apagar el vínculo
Sesión del Consejo de Defensa acapara atención mediática en Cuba
Pleno Extraordinario del Partido en Tercer Frente con importantes proyecciones para el 2026
Denuncian en India amenazas y bloqueo de EEUU contra Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios