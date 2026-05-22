viernes 22 mayo 2026
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El mando femenino que hace vibrar la tierra de San Luis(+Fotos)

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

En el corazón de San Luis, donde el campo respira al ritmo del trabajo colectivo, hay una cooperativa que no se conforma con ser líder: eligió ser leyenda.

La CPA “Sabino Pupo” lleva más de dos décadas como Vanguardia Nacional, un honor que se ratificó en el acto provincial por el Día del Campesino este mayo cuando el día 17 se cumplió un nuevo aniversario de fundado, celebrado justo en esta tierra sanluisera.

Detrás de ese reconocimiento no hay solo 200 socios entregados a la diversificación de cultivos en 800 hectáreas. Hay una mujer que toma cada decisión importante. Se llama Marlenis Reyes Aldana, y desde hace cinco años es la primera presidenta de una unidad fundada hace más de tres décadas.

Su estilo de liderazgo no necesita imposición: asegura la unidad, convoca al propósito común de alimentar a los pobladores.

Perseverante y triunfadora, Marlenis no descansa en los títulos. Trabaja cada día de la semana con una pregunta fija:

-¿Cómo lograr más y mejores resultados?

La respuesta reciente fue audaz: incorporó 100 hectáreas que eran de caña para convertirlas en tierras de cultivos diversos. En el Polo, los resultados ya asoman entre surcos.Vanguardia nacional de la ANAP y miembro de su Comité Nacional, Marlenis Reyes Aldana no solo dirige: dignifica.

En sus manos, firmes y femeninas, el destino productivo de la “Sabino Pupo” sigue creciendo sin perder sensibilidad.

Porque hay veces que la tierra, para dar lo mejor, necesita que la guíen con el alma puesta en cada semilla.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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