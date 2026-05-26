Jóvenes sanluiseras listas para incorporarse a la formación de nuevas generaciones (+Fotos)

Luego de cuatro años de aprendizaje, alumnas sanluiseras que cursaban carrera pedagógica, realizaron el ejercicio de culminación de estudios con excelentes resultados, a partir de las experiencias aplicadas en los centros educacionales donde se desempeñan.

Temáticas como el trabajo con las habilidades comunicativas de leer, escuchar, hablar, fueron de las propuestas evaluadas por un tribunal de especialistas.

Tres, defendieron sus clases desde la enseñanza primaria y una en la secundaria básica. Los centros educativos están ubicados en el Consejo Popular de Dos Caminos. Por estos días continuarán las defensas en otras áreas del municipio.

En agosto venidero, los graduados se incorporarán como maestros en las escuelas y comenzarán desde el Centro Universitario Municipal, la licenciatura en Educación primaria.

Jóvenes que se suman a miles de educadores sanluiseros para garantizar la formación integral de las nuevas generaciones.