domingo 01 marzo 2026
Cuba confirma presencia en el VI Clásico Mundial de Béisbol

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Asistirá pese a las negaciones de ocho visas de su comitiva

Autor: Federación Cubana de Béisbol y Softbol

Federación Cubana de Béisbol y Softbol

En consonancia con los esfuerzos que han respaldado la preparación, la entrega de los jugadores y el colectivo en general, y el compromiso asumido con los organizadores, Cuba ejercerá su derecho a participar en el VI Clásico Mundial de Béisbol.

Reiteramos el carácter discriminatorio, politizado y ajeno a las esencias del deporte de la decisión de negar el visado a ocho integrantes de nuestra delegación, pero no renunciaremos a un evento del que formamos parte desde su edición fundacional.

Como expusimos anteriormente, cada uno de los integrantes de la delegación excluidos arbitrariamente debió cumplir funciones establecidas por los organizadores para todos los países convocados, redistribuidas ahora entre los pocos oficiales de que dispondremos –incluidos miembros del colectivo técnico-, colocando a nuestro equipo en evidente desventaja operacional y competitiva.

Aun así, y pese a otras dificultades igualmente asociadas a disposiciones de Estados Unidos, ha prevalecido la voluntad de competir y hacerlo con dignidad, conocedores de lo que representa merecer el aplauso de quienes nos siguen dentro y fuera de la Isla, e inspirados en las muchas y hermosas páginas que distinguen a nuestro deporte nacional.

Agradecemos el aporte de todos, a los atletas y entrenadores que viajarán en breve hacia Arizona para cerrar la preparación, protagonistas de una labor caracterizada por el compromiso con su Patria por sobre cualquier aspiración individual.

¡Con ese espíritu asumiremos el VI Clásico Mundial de Béisbol!

La Habana, 28 de febrero de 2026

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
