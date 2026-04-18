sábado 18 abril 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Concluirá Coloquio Patria con una mirada a Fidel y la comunicación

Picture of ACN
ACN

El vínculo entre el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y la comunicación dentro del proceso revolucionario será uno de los temas medulares hoy, en la jornada de clausura del V Coloquio Internacional Patria.

Durante la fecha de cierre del evento dedicado a la comunicación de resistencia en el año del centenario del natalicio de Fidel, se profundizará en el pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana y sobre cómo este utilizó el arte de la palabra como herramienta para lograr la unidad en defensa de la patria y el socialismo.

Entre otras de las acciones de la jornada, los panelistas intercambiarán sobre la necesidad de transmitir un mensaje de paz y solidaridad en las diferentes plataformas, en un contexto marcado por el incremento de los conflictos internacionales y las luchas de poder.

Según la programación prevista, se desarrollarán talleres sobre el humor político en los tiempos actuales y el uso de la fotografía para construir una narrativa visual alternativa con sentido y alcance suficiente para confrontar el discurso hegemónico y sensibilizar a nuevos públicos.

Dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al aniversario 65 de la victoria de Playa Girón, el V Coloquio Internacional Patria, con sede en la Estación Cultural de Línea y 18 en el Vedado capitalino, acogió desde este jueves a más de un centenar de participantes, invitados y personalidades de diferentes latitudes, así como del entorno mediático nacional.

Destacadas
Lula emplaza a Consejo de Seguridad y defiende a Cuba
Sesión del Consejo de Defensa acapara atención mediática en Cuba
Pleno Extraordinario del Partido en Tercer Frente con importantes proyecciones para el 2026
Denuncian en India amenazas y bloqueo de EEUU contra Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios