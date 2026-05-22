Instituciones que prestigian la cultura en San Luis

Dos instituciones prestigian la cultura sanluisera; la Galería de Arte Ruperto Jay Matamoros y el museo 29 de abril.

Gestora del arte es la galería, a este objetivo suma otro supremo, dar a conocer el quehacer de artistas locales y foráneos.

En este acogedor espacio se invita a la introspección, a sumergirse en los pensamientos de los creadores y junto a ellos desentrañar, participar, soñar.

El museo 29 de abril, Monumento Nacional, igualmente ofrece visitas dirigidas e interactúa con los diferentes grupos etarios para resaltar la importancia de los museos y despertar el interés por la historia.

Con la guía de especialistas de ambas instituciones el aprendizaje se convierte en experiencia placentera, son actividades de intercambio que en el caso de niños y niñas, constituyen herramientas pedagógicas que inculcan el aprecio por el arte, la ciencia y la historia, preparándolos para ser ciudadanos más sensibles, cultos y respetuosos del legado cultural.