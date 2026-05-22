viernes 22 mayo 2026
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Instituciones que prestigian la cultura en San Luis

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Dos instituciones prestigian la cultura sanluisera; la Galería de Arte Ruperto Jay Matamoros y el museo 29 de abril.

Gestora del arte es la galería, a este objetivo suma otro  supremo, dar a conocer el quehacer de artistas locales y foráneos.

En este acogedor espacio se invita a la introspección, a sumergirse en los pensamientos de los creadores y junto a ellos desentrañar, participar, soñar.

El museo 29 de abril, Monumento Nacional, igualmente ofrece visitas dirigidas e interactúa con los diferentes grupos etarios para resaltar la importancia de los museos y despertar el interés por la historia.

Con la guía de especialistas de ambas instituciones el aprendizaje se convierte en experiencia placentera, son actividades de intercambio que en el caso de niños y niñas,  constituyen herramientas pedagógicas que inculcan el aprecio por el arte, la ciencia y la historia, preparándolos  para ser ciudadanos más sensibles, cultos y respetuosos del legado cultural.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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