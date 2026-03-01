domingo 01 marzo 2026
Cuba llama a detener agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán y evitar una escalada en Oriente Medio

MINREX
Ministerio de Relaciones Exteriores, más conocido por sus siglas MinRex es la institución del gobierno cubano encargada de velar por la política exterior de la República de Cuba.
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

Cuba condena en los términos más enérgicos los ataques perpetrados este 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que quebrantan la soberanía e integridad territorial de la República Islámica de Irán, en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

Esta irresponsable y deliberada agresión boicotea, por segunda ocasión, los esfuerzos de la diplomacia internacional con relación a la cuestión nuclear, sobre la cual se venía negociando. Una vez más, Estados Unidos e Israel amenazan y ponen en grave peligro la paz, la estabilidad y la seguridad regional e internacional, cuyos efectos ya se registran en la región del Oriente Medio.

Cuba se suma a los llamados internacionales para detener esta agresión de inmediato, que ha causado un número indeterminado de víctimas civiles, incluido niños, y evitar una escalada promovida por conocidos intereses hegemónicos y declaradas intenciones de dominación mediante el uso de la fuerza militar que arrastre a otros países en la región, con impredecibles consecuencias. Asimismo, Cuba aboga por preservar el principio de buena vecindad entre Irán y los Estados Árabes en este delicado momento.

Debe prevalecer el respeto estricto a los principios del Derecho Internacional y la Carta de la ONU, en especial, la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en sus asuntos internos, la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, y la solución pacífica de las controversias.

Urge que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ejerza su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales; y que la Asamblea General de la ONU movilice a la comunidad internacional para restaurar la paz, con la urgencia y la determinación que exige el momento.

La Habana, 28 de febrero de 2026

