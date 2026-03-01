Favorecen posicionamiento de Santiago como plataforma productiva y logística para la inversión extranjera y el comercio exterior (+Fotos)

La Actividad de Comercio Exterior, Inversión extranjera y Cooperación Internacional apuesta por su crecimiento en operaciones de exportación e importación desde Santiago de Cuba como plataforma productiva y logística.

En encuentro de balance que contó con la presencia de la Miembro del Comité Central del Partido, del Consejo de Estado y Primera Secretaria Beatriz Johnson Urrutia y el Gobernador Manuel Falcón Hernández, junto a demás autoridades políticas y gubernamentales, así como directivos territoriales y empresariales, se conoció sobre el aumento en la producción de bienes sobre los servicios presentes en la cartera de oportunidades y recursos disponibles.

Destacan dentro de los 17 renglones comercializados las materias primas, el café, el carbón vegetal, la angula y los jugos naturales. En la gama de los servicios el turismo representó más del 90 % de los mismos en el 2025 y en la presente etapa se busca el equilibrio con otras entidades.

Se dialogó sobre posibilitar esquemas de encadenamientos que beneficien a los municipios, la concertación de proyectos más abarcadores e inclusivos con los diversos actores de la economía con valor agregado y según los estándares de calidad internacional, así como mayor presencia de las energías renovables en la gestión.

En este escenario se reconoció el compromiso de la nación con la cooperación solidaria, los proyectos de mayor impacto y el quehacer de especialistas que viabilizan los procesos desde la base en los diversos renglones.