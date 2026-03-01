domingo 01 marzo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Favorecen posicionamiento de Santiago como plataforma productiva y logística para la inversión extranjera y el comercio exterior (+Fotos)

Picture of Iran Deivis Suárez Vaillant
Iran Deivis Suárez Vaillant

La Actividad de Comercio Exterior, Inversión extranjera y Cooperación Internacional apuesta por su crecimiento en operaciones de exportación e importación desde Santiago de Cuba como plataforma productiva y logística.

En encuentro de balance que contó con la presencia de la Miembro del Comité Central del Partido, del Consejo de Estado y Primera Secretaria Beatriz Johnson Urrutia y el Gobernador Manuel Falcón Hernández, junto a demás autoridades políticas y gubernamentales, así como directivos territoriales y empresariales, se conoció sobre el aumento en la producción de bienes sobre los servicios presentes en la cartera de oportunidades y recursos disponibles.

Destacan dentro de los 17 renglones comercializados las materias primas, el café, el carbón vegetal, la angula y los jugos naturales. En la gama de los servicios el turismo representó más del 90 % de los mismos en el 2025 y en la presente etapa se busca el equilibrio con otras entidades.

Se dialogó sobre posibilitar esquemas de encadenamientos que beneficien a los municipios, la concertación de proyectos más abarcadores e inclusivos con los diversos actores de la economía con valor agregado y según los estándares de calidad internacional,  así como mayor presencia de las energías renovables en la gestión.

En este escenario se reconoció el compromiso de la nación con la cooperación solidaria, los proyectos de mayor impacto y el quehacer de especialistas que viabilizan los procesos desde la base en los diversos renglones.

Destacadas
Ponderan valor de estrategia de Cuba en inteligencia artificial
Voces que abrazan la isla

Voces que abrazan la isla

1 diciembre, 2025
Otorgan Sede Nacional del Acto por el Día del Constructor a Ciego de Ávila
Día Mundial de la Lucha contra el SIDA: reflexiones y desafíos en la batalla contra el VIH
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios