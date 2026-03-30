Rusia informa de la llegada de uno de sus petroleros a Cuba

Prensa Latina
Un petrolero ruso con un cargamento humanitario de 100 mil toneladas de crudo llegó a Cuba, según anunció hoy en su página oficial el Ministerio de Transporte del país eslavo.

«El petrolero ruso Anatoly Kolodkin con un cargamento humanitario de 100 mil toneladas de crudo arribó a Cuba. El buque está en el puerto de Matanzas a la espera de ser descargado», refiere la nota del ente.

La víspera, un funcionario estadounidense dijo al diario The New York Times (NYT) que la Guardia Costera de Estados Unidos no cerraría el paso al petrolero ruso a pesar del bloqueo impuesto a Cuba por la Administración de Donald Trump.

El propio Trump restó importancia al asunto cuando los periodistas le preguntaron al respecto a bordo del Air Force One el domingo por la noche.

«No nos importa que alguien reciba un cargamento, porque lo necesitan; tienen que sobrevivir», dijo el mandatario, citado por NYT.El 29 de enero, Trump, firmó una orden ejecutiva que permite a Estados Unidos imponer aranceles a las importaciones de países que suministren petróleo a Cuba.

Las acciones de Washington causaron una escasez grave de combustible en Cuba. El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció el «bloqueo energético» de Washington, y consideró

«condenable que una potencia, con la dimensión que tiene Estados Unidos como potencia, asuma una política tan agresiva y tan criminal hacia una pequeña nación».

El presidente reconoció que Cuba enfrenta serios problemas de disponibilidad de crudo para garantizar la generación eléctrica y las actividades básicas, debido a que desde diciembre no ha ingresado combustible al país.

Destacadas
Rusia informa de la llegada de uno de sus petroleros a Cuba
Realizan en Santiago de Cuba izaje de banderas de alto porte (+Fotos)
Feria de Fin de Año en Tercer Frente: entre la abundancia y los desafíos del bolsillo
La ausencia de los Consejos de Vecinos afecta la convivencia
