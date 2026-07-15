miércoles 15 julio 2026
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San Luis vive el «Verano con mi gente»

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

En San Luis, el  verano brinda opciones culturales y deportivas en diversos consejos populares e instituciones sociales.

La Brigada de Instructores de arte José Martí, especialistas del INDER y Promotores Culturales, llevan esparcimiento a niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

Las embarazadas ingresadas en el Hogar materno Lidia Doce, agradecen las ofertas que las ayudan en el proceso que viven.

El verano con mi gente es una realidad en San Luis.

A los barrios y comunidades se llevan los juegos participativos , el baile. Todo para que las personas empleen el tiempo libre.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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