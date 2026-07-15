San Luis vive el «Verano con mi gente»

En San Luis, el verano brinda opciones culturales y deportivas en diversos consejos populares e instituciones sociales.

La Brigada de Instructores de arte José Martí, especialistas del INDER y Promotores Culturales, llevan esparcimiento a niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

Las embarazadas ingresadas en el Hogar materno Lidia Doce, agradecen las ofertas que las ayudan en el proceso que viven.

El verano con mi gente es una realidad en San Luis.

A los barrios y comunidades se llevan los juegos participativos , el baile. Todo para que las personas empleen el tiempo libre.