Masiva marcha en Brasil demanda fin de la escala 6×1

Miles de trabajadores brasileños marcharon en esta capital para exigir el fin de la escala 6×1, la reducción de la jornada laboral y mayores derechos, en una movilización convocada por centrales sindicales.

La Marcha de la Clase Trabajadora recorrió la Explanada de los Ministerios hasta la Plaza de los Tres Poderes, en una jornada que reunió a las principales organizaciones sindicales del país y marcó uno de los momentos más relevantes del calendario laboral brasileño.

La movilización fue antecedida por la Conferencia Nacional de la Clase Trabajadora, en la cual se aprobó una amplia plataforma de reivindicaciones que incluye, además del fin de la escala 6×1 (seis días de trabajo por uno de descanso a la semana), la regulación del trabajo en plataformas digitales, el combate a la precarización laboral y acciones contra el feminicidio, entre otros temas.

Sindicatos como la Central Única de los Trabajadores (CUT) destacaron la unidad del movimiento y la necesidad de garantizar derechos laborales en sectores emergentes, especialmente entre trabajadores de aplicaciones digitales.

Durante la jornada, participantes en el evento insistieron en que la conquista de derechos dependerá de la movilización sostenida, al tiempo que llamaron a presionar al Congreso para avanzar en la agenda laboral.

En declaraciones compartidas con Prensa Latina, el presidente de la CUT de Sao Paulo, Raimundo Suzart, destacó la importancia de esta tercera Marcha de la Clase Trabajadora, con la unidad de todas las centrales sindicales defendiendo el fin de la escala 6×1.

Manifestó que esa medida debe garantizar que cada persona pueda descansar dos días por semana, con la reducción de la jornada de 44 a 40 horas sin disminución del salario, además de otras demandas que también impulsan esos colectivos.

El líder sindical mencionó como otra reivindicación muy importante de los trabajadores brasileños el enfrentamiento al feminicidio y la violencia contra las mujeres, cuando el país registra cifras récord de esos crímenes.

“También defendemos la democracia, con la perspectiva de que en 2026 podamos reelegir al presidente Lula nuevamente para garantizar la democracia en Brasil y en América del Sur”, agregó sobre los comicios de octubre próximo, en los que Luiz Inácio Lula da Silva debe buscar un cuarto mandato.

El gobernante envió anoche al Congreso Nacional un proyecto de ley que elimina la escala laboral 6×1 y reduce la jornada semanal de 44 a 40 horas, sin reducción salarial.

Representantes de las centrales sindicales se reunirán esta tarde con el jefe de Estado en el Palacio de Planalto, donde le entregarán formalmente la Pauta de la Clase Trabajadora, junto con un balance de las políticas implementadas por el Gobierno.