Correos de Cuba reanuda giros internacionales con pago mixto

Correos de Cuba informó en la red social Telegram la reanudación del servicio de giros internacionales con destino a la Isla, con un límite de 20 dólares pagados en efectivo en moneda nacional, mientras el resto se deposita en una tarjeta en pesos cubanos (CUP).

La disposición responde a un esquema que prioriza el uso del dinero electrónico y establece condiciones específicas para el cobro de las remesas, precisa la nota:

“Los giros en efectivo que superen el valor de los $20.00 USD, el dinero se depositará en una tarjeta CUP, entiéndase que se paga en efectivo el valor en moneda nacional de hasta $20.00 USD, de ese monto en adelante el dinero se deposita en una tarjeta CUP”, detalla el mensaje oficial.

El servicio está disponible para envíos procedentes de ocho naciones: España, Chile, Colombia, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Yibuti.

Cada destinatario puede recibir hasta $1000.00 EUR o USD, a la tasa de cambio vigente el día de la imposición del giro.El cobro es personal e intransferible.

El destinatario debe presentar su carné de identidad, la clave secreta y el número del giro.Correos de Cuba habilitó el número de teléfono 80244644, disponible las 24 horas, para ofrecer información adicional.

(Con información de Correos de Cuba)