jueves 16 abril 2026
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Correos de Cuba reanuda giros internacionales con pago mixto

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Sierra Maestra
Periódico del Órgano Oficial del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba.

Correos de Cuba informó en la red social Telegram la reanudación del servicio de giros internacionales con destino a la Isla, con un límite de 20 dólares pagados en efectivo en moneda nacional, mientras el resto se deposita en una tarjeta en pesos cubanos (CUP).

La disposición responde a un esquema que prioriza el uso del dinero electrónico y establece condiciones específicas para el cobro de las remesas, precisa la nota:

“Los giros en efectivo que superen el valor de los $20.00 USD, el dinero se depositará en una tarjeta CUP, entiéndase que se paga en efectivo el valor en moneda nacional de hasta $20.00 USD, de ese monto en adelante el dinero se deposita en una tarjeta CUP”, detalla el mensaje oficial.

El servicio está disponible para envíos procedentes de ocho naciones: España, Chile, Colombia, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Yibuti.

Cada destinatario puede recibir hasta $1000.00 EUR o USD, a la tasa de cambio vigente el día de la imposición del giro.El cobro es personal e intransferible.

El destinatario debe presentar su carné de identidad, la clave secreta y el número del giro.Correos de Cuba habilitó el número de teléfono 80244644, disponible las 24 horas, para ofrecer información adicional.

(Con información de Correos de Cuba)

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