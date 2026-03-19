Estaremos lado a lado con Cuba, asegura activista brasileño

Nosotros estaremos lado a lado con el pueblo cubano, aseguró a Prensa Latina el brasileño Thiago Ávila con motivo del Convoy Nuestra América, que continúa hoy los preparativos para llevar ayuda a la isla.

El reconocido activista, quien el año pasado participó en la Flotilla de la Libertad y la Flotilla Global Sumud a Gaza, recordó que desde el lanzamiento de esas iniciativas muchas organizaciones solidarias pensaban que debería haber una acción similar con Cuba.

Incluso, cuando estábamos en las flotillas, siempre decíamos que debíamos tener un bote llamado Granma, que fue el más importante en la historia de las revoluciones y de la lucha anticolonial en el mundo, expresó.

Ávila se pronunció de ese modo en referencia a la embarcación que en 1956 llevó a Cuba a los luchadores encabezados por Fidel Castro que derrotaron la dictadura de Fulgencio Batista y condujeron al triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.

Entonces, agregó, organizaciones como la Internacional Progresista, CodePink, la Flotilla Global Sumud y muchas otras se involucraron en el proceso de movilizar un gran convoy hacia Cuba, el cual ganó fuerza tras el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la nación antillana.

De acuerdo con el activista brasileño, organizar una acción de este tipo es muy desafiante, y los implicados están enrolados en tareas como compra de paneles solares, recolección de medicinas y alimentos, “todo lo que se pueda llevar a Cuba en este momento, que es fundamental”.

Ávila destacó que Cuba es el país más solidario del mundo, el primero a avanzar para defender a los pueblos de África contra el Ébola y el que llevó al Sur global vacunas propias contra la Covid-19, así como el que estuvo para brindar apoyo a Haití tras el terremoto.

Fue también la nación que llevó más de 300 mil cubanos a luchar contra las tropas del apartheid y que, según Nelson Mandela, por eso hoy el apartheid no existe más, por eso hoy Angola y Namibia son países libres, resaltó.

Tenemos mucho orgullo de ser solidarios con Cuba, el país más solidario del mundo, remarcó el participante y organizador del convoy, cuyos miembros de numerosos países convergerán en La Habana el 21 de marzo.

Ávila expresó que mientras el imperialismo piensa que tiene todo y que puede todo, en realidad lo que tienen es violencia, odio, bombas y armas.

“Nosotros tenemos todo el resto: la solidaridad entre los pueblos y la conciencia de que, en la lucha colonial, cuando los pueblos empiezan esa gran marcha hacia su libertad, son invencibles e imparables”, manifestó.

A decir del activista brasileño, este tipo de iniciativa también se inspira en el ejemplo de Fidel Castro, de José Martí, de Ernesto “Che” Guevara y Camilo Cienfuegos, “de tanta que dice que sí se puede vencer al peor, más peligroso y más destructivo imperio del mundo y de la historia, el imperialismo yanqui”.