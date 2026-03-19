Rusia condena ataque contra nuclear de Bushehr en Irán

Rusia condena enérgicamente el reciente ataque contra el territorio de la central nuclear iraní de Bushehr, declaró hoy el director general de la corporación rusa Rosatom, Alexéi Lijachov.

«Condenamos categóricamente lo ocurrido y llamamos a las partes en conflicto para que hagan todo lo posible por desescalar la situación en la zona de la central nuclear de Bushehr», afirmó este miércoles Lijachov.

Detalló que el ataque, ocurrido en la noche del martes, alcanzó «el territorio adyacente al edificio del servicio de metrología, situado en el recinto industrial de la central nuclear de Bushehr, en las inmediaciones del reactor en funcionamiento».

«La situación radiológica en el recinto es normal», añadió Lijachov al confirmar también que el ataque no dejó víctimas entre el personal de Rosatom.

Unos 480 empleados rusos permanecen actualmente en la planta afectada, mientras que están en marcha los preparativos para la tercera evacuación del personal, precisó.

«Este es el primer ataque registrado contra el territorio de la central nuclear desde el inicio del conflicto» en Irán, subrayó Lijachov.Lo sucedido, agregó, constituye «un flagrante desprecio por las reglas y los principios clave de la seguridad internacional».

Actualmente, Irán cuenta con una única central nuclear operativa, la de Bushehr, construida con la asistencia de Rusia y conectada al sistema energético nacional en 2011.

Antes del recrudecimiento de las tensiones en la región, se encontraba en marcha la construcción de la segunda y la tercera unidades.

El pasado 13 de marzo, Lijachov afirmó que Rusia hará todo lo posible para que el primer bloque de la planta de Bushehr continúe operando con normalidad pese a las tensiones en Oriente Medio.

El jefe de Rosatom señaló que la evacuación de la parte del personal ruso y de sus familiares desde la central se realizó de forma completamente segura y sin incidentes.

Poco antes, la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) informó que un misil impactó en la planta de Bushehr, sin causar al mismo tiempo daños materiales ni víctimas.

Estados Unidos e Israel comenzaron el 28 de febrero a lanzar ataques contra instalaciones en territorio iraní, incluida la capital, Teherán, con reportes de destrucción y víctimas civiles.

Irán, por su parte, lleva a cabo ataques de represalia contra territorio israelí y contra instalaciones militares estadounidenses en la región de Oriente Medio.