Brasil vuelve a hablar de “golpe”: ¿qué ocurre dentro del STF?

La palabra “golpe” se inserta hoy en varios análisis políticos en Brasil, donde la crisis del Supremo Tribunal Federal (STF) desborda la disputa entre magistrados y alcanza al Gobierno, la cúpula policial y la campaña electoral.

Este martes el ministro André Mendonça, nombrado al STF durante el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, apartó de sus cargos al director general de la Policía Federal (PF), Andrei Rodrigues, y al director de Inteligencia, Leandro Almada.Alegó en esa decisión la “superlativa gravedad” de unos informes internos de la PF utilizados por su colega del STF Alexandre de Moraes para pedir que se investigara la actuación del propio Mendonça.

La decisión adquiere mayor dimensión política porque Rodrigues fue nombrado durante el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien buscará la reelección en los comicios generales de octubre, y varias fuentes señalan la posibilidad de que el tema incida en la campaña.

De acuerdo con el diario Folha de S.Paulo, aliados del mandatario consideran que Mendonça está actuando políticamente y que habría creado una “trampa” para obligar al Ejecutivo a entrar en una disputa de la que hasta ahora intentaba mantenerse al margen.

Lo ocurrido este martes con Rodrigues es el último episodio de la crisis que golpea desde hace varias semanas al STF, la cual se intensificó cuando Mendonça hizo públicas, el 1 de septiembre, informaciones vinculadas a las pesquisas sobre el Banco Master que alcanzaban a Moraes.

Este último, por su parte, respondió remitiendo al presidente de la corte, Edson Fachin, informes de la PF que apuntaban a posibles irregularidades de Mendonça en la conducción de investigaciones relacionadas con el Master y otras operaciones.

Uno de esos documentos señalaba que Mendonça habría manifestado desconfianza hacia Rodrigues por su supuesta “proximidad inadecuada” con Lula y habría considerado anteriormente apartarlo de sus funciones.Sin embargo, el informe utilizado contra Mendonça carecía de firma y membrete institucional, y era considerado de baja confiabilidad, un punto empleado por el ministro para cuestionar su legitimidad.

Es en este contexto que la palabra “golpe” ha comenzado a ser usada por varios medios. En Jornal GGN, la jurista Luciana Bauer y el periodista Reynaldo Aragon describieron la ofensiva como un “golpe desde dentro del Supremo”: una dinámica en la que las propias estructuras institucionales serían utilizadas para erosionar al tribunal y alterar el ambiente político previo a las elecciones.

CartaCapital fue incluso más lejos. En un editorial titulado “El Supremo vandalizado”, comparó la actuación de Mendonça con un “8 de enero particular”, en referencia al intento de golpe de Estado ocurrido después de las elecciones de 2022.Brasil 247 también incorporó el concepto al debate: una columna titulada Crisis en el STF: esto huele a golpe, relacionó la separación de la cúpula de la PF con el impacto sobre investigaciones y sobre las elecciones.

En ese texto publicado hoy, su autor, Ricardo Mezavila, apuntó que la decisión de apartar a Rodrigues del cargo ocurrió justo cuando la PF estaba avanzando en las pesquisas sobre el Banco Master, cuyo expropietario, Daniel Vorcaro, permanece preso preventivamente en medio de pesquisas sobre irregularidades financieras y fraudes multimillonarios.

Mezavila recordó que el caso incluye audios en los que el senador y candidato presidencial de extrema derecha Flávio Bolsonaro pidió millones de reales a Vorcaro para financiar la película Dark Horse, inspirada en su padre, Jair Bolsonaro.“Es decir, quien estaba al frente de la investigación fue retirado del cargo precisamente cuando las cosas se estaban poniendo serias.

¿Coincidencia? Parece muy poco probable”, cuestionó.Otra columna en Brasil 247 sostuvo que la decisión sobre el director de la PF “golpea a Lula” y podría beneficiar políticamente a Flávio Bolsonaro, al presentar la medida sobre Rodrigues no como una decisión exclusivamente jurídica, sino como una acción con potencial impacto en la relación entre el STF y el Ejecutivo.

Hasta ahora no existe evidencia pública que permita afirmar que haya una operación coordinada para derribar a Lula o alterar las elecciones, lo comprobable es una confrontación extraordinaria dentro del principal tribunal del país.

Sin embargo, los análisis sobre el tema no dejan de presentar interrogantes sobre las motivaciones detrás de la que ya es considerada la mayor crisis interna del STF.El solo hecho de que las referencias a un posible golpe judicial ganen espacio en la opinión pública refleja los temores de una parte del país de que la batalla política de 2026 ya no se libre solamente en las urnas.

De momento, una consecuencia política ya es visible: el bolsonarismo intenta capitalizar la crisis. Flávio Bolsonaro aprovechó hoy lo ocurrido con Rodrigues para atacar directamente a Lula y reforzar la idea de una supuesta asociación entre el mandatario y Moraes.

Incluso ayer, durante un acto en São Paulo, el candidato presidencial afirmó que quien vota por Lula vota por Moraes, en tanto él y otros dirigentes bolsonaristas intensificaron los ataques contra el magistrado y expresaron su respaldo a Mendonça.

Así, mientras dentro del Supremo continúa una disputa cuyo desenlace institucional aún es incierto, fuera de la corte la crisis ya entró en la campaña electoral.