Dedicarán a Fidel Castro quinta edición de Coloquio Patria en Cuba

Representantes de una treintena de países participarán en la quinta edición del Coloquio Patria, que estará dedicado al Centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro, se informó hoy en esta Capital.

El presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo, expresó que el encuentro, del 16 al 18 de abril próximo, tiene como lema Patria con Fidel, y devendrá en homenaje también al Aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución y la victoria de Playa Girón contra mercenarios procedentes de Estados Unidos.

De acuerdo con los organizadores, el evento abordará el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro en el área de la Comunicación, y la importancia de utilizarla en función de la soberanía de los pueblos y contra las mentiras que circulan constantemente por los medios hegemónicos, como él avizoró.

En el Complejo Cultural de Línea y 18, en esta capital, los participantes debatirán temas como la soberanía tecnología, la inteligencia artificial, nuevos proyectos de cooperación entre países, diversidad cultural, entre otros asuntos.

En ese sitio, convergerán espacios expositivos de los medios nacionales e internacionales así como también proyectos no estatales en el ámbito de la comunicación, explicó Ronquillo.

Por su parte el presidente de la institución cultural Casa de Las Américas, Abel Prieto, destacó la importancia de realizar el Coloquio en estos tiempos en que Cuba, la región y el mundo se encuentra amenazados por el gobierno de Estados Unidos.